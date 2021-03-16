Презентовали автомобиль на солнечных батареях

Презентовали первый автомобиль на солнечных батареях фото: bdec.com

16 марта 1960 года в Нью-Йорке презентовали первый автомобиль на солнечных батареях. Такие автомобили вместо двигателя внутреннего сгорания используют солнечные батареи. Единственной проблемой является небольшая скорость этих авто. Она составляет 27-30 км/ч.

1982-го австралийский изобретатель Ханс Толструп впервые пересек Австралию на солнцемобиле Quiet Achiever - "Тихий рекордсмен". Максимальная скорость авто составляла 20 км/ч.

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1996 года победитель IV Международного ралли солнцемобиль "ream - "Мечта" - проехал на машине на солнечных батареях 3 тыс. км между австралийскими городами Дарвин и Аделаидой. Он двигался со скоростью около 90 км/ч. На отдельных участках она достигала 135 км/ч.

Первый автомобиль с бензиновым двигателем сконструировали немецкие изобретатели. Карл Бенц построил свой первый автомобиль в 1885-м в Манхайме. Бенц получил патент 29 января 1886 года и начал первый выпуск автомобилей в 1888-м.