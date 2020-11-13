Преодолевает З00 км за час - в США создали воздушное такси

В Америке создали воздушное такси Фото: cryptos

Американская компания планирует запустить первый летающий такси. Автомобиль сможет преодолеть 300 км всего лишь за час, сообщает The Verge.

Первый авиапарк для воздушного транспорта построят в Орландо, штат Флорида. Заказать услугу перевозки сможет любой, это можно сделать с телефона, так же как и в приложениях Uber и Lyft.

На начальном этапе эксплуатации транспортного средства его стоимость будет соответствовать премиум-класса обычного такси. Если будет спрос на такую ​​услугу, цены постепенно снизят.

Мэр Орландо Бадди Дайер говорит, что новая технология поможет жителям города избежать пробок на дороге и сэкономит время ожидания в аэропортах.

Кроме того, управление Орландо вычислили, что центр воздушного транспорта за 10 лет работы принесет экономике $ 1,7 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: BMW представила новый флагманский электрокроссовер

3 года назад компания Uber заявила, что к 2020 году летающие такси появятся в Лос-Анджелесе, Далласе и Дубаи. Ради реализации задуманного проекта компания объединилась с космическим агентством NASA.