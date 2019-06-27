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четверг, 27 июня 2019 17:58

Представили обновленную Skoda Superb, что теперь и в гибриде

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Представили обновленную Skoda Superb, что теперь и в гибриде
Skoda Superb теперь и в гибриде. Фото: из открытых источников

В Великобритании открыли предзаказ на рестайлинговую Skoda Superb.

Авто доступно в кузове лифтбека и универсала.

Обновленная Superb доступна в шести комплектациях, с двумя дизельными и бензиновыми двигателями на выбор.

В базовой комплектации S машину предлагают с 1,6-литровым бензиновым или дизельным двигателем, светодиодной оптикой и новой информационно-развлекательной системой с голосовым управлением.

Версия SE отличается шире комплектацией. Она включает 17-дюймовые легкосплавные диски, двухзонный климат-контроль, парктроник и адаптивный круиз-контроль. Кроме того, SE Technology оснащена кожаной обивкой, подогревом сидений и встроенным Wi-Fi.

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Версия SE L включает 18-дюймовые легкосплавные диски, заднее защитное стекло, светодиодные фары и багажник с электроприводом.

Комплектация SportLine Plus оснащена 19-дюймовыми легкосплавными дисками и черными деталями спортивного стиля. Между тем есть обивка Alcantara и спортивное рулевое колесо.

Люксовая отделка салона Laurin & Klement включает весь комплект от SE L и добавляет вентилируемые передние сиденья, подогрев передних и задних сидений, светодиодное внутреннее освещение, трехзонный климат-контроль, модернизированную систему навигации, а также систему управления шасси Skoda Dynamic.

Среди предложенных двигателей: два дизельных 1,6-литровый TDI, 120 л. с. и 2-литровый TSI, 150 или 190 л. с. Также два бензиновых: 1,5-литровый TDI, 156 л. с. и 2-литровый TSI 190 или 272 л. с. Все трансмиссии шестиступенчатые. Представленная на выбор механическая и "автомат"-коробка DSG с двумя "сухими" или "мокрыми" сцеплениями, в зависимости от мотора. Полный привод комплектуют только в дорогих версиях, в других - доступный в качестве опции за дополнительную плату.

Появится и гибрид Skoda Superb iV. Машина будет работать на 1,4-литровом 4-цилиндровом бензиновом двигателе TSI мощностью 145 л. с. Тандем ему составит электродвигатель на 116 лошадок.

За рестайлинговую Skoda Superb англичанам придется отдать ориентировочно $32 тысячи. Об этом сообщили на tsn.ua.

Компания Skoda вывела на дороги свой пикап Mountiaq. Машина создана на базе Kodiaq группой студентов.

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27
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