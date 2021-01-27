Правительство США закупит 600 тыс. электромобилей

Закупит 600 тыс. электромобилей правительство США

Американское правительство закупит 600 тыс. электромобилей. Об этом заявил президент США Джо Байден вчера, сообщает "Голос Америки".

Новоизбранный президент сделал заявление во время презентации своей программы "Покупай американское". Он отметил, что электрокары для чиновников США должны быть произведены в Америке. На электромобили переведут как легковые, так и грузовые перевозки правительства. Соответствующая программа создаст новые рабочие места в автопроме и позволит увеличить инвестиции в инфраструктуру через закупки.

"Предыдущая администрация недостаточно серьезно к этому относилась. Федеральные агентства не решали этот вопрос", - сказал Джо Байден.

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По итогам 2018 года Украина оказалась среди лидеров в Европе по росту количества электромобилей, уступив только Нидерландам. По размеру парка электромобилей - на 13-м месте в Европе.