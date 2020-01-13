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Правительство хочет увеличить штрафы водителям

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Правительство хочет увеличить штрафы водителям
Штраф за стоянку в запрещенном месте хотят повысить до 3,4 тыс. грн. Фото: vmr.gov.ua

Парламентарии хотят поднять штрафы и изменить разметку запрета остановки на дорогах. Уже зарегистрировали проект закона №2628 авторства депутатов от "Слуги народа".

"Правила дорожного движения запрещают остановку и стоянку в зоне 10 метров от перекрестков, пешеходных переходов, остановок и мест, где разрешено останавливаться водителям с инвалидностью. Штраф за нарушение запрета – 510 гривен. Такой штраф не сдерживает водителей. Но есть еще большая проблема – полиция часто не фиксирует такие нарушения, если не Киев, потому что и для них это слишком "мелко", – прокомментировал юрист Юрий Грек, пишет segodnya.ua.

Кроме того, полиция часто не может доказать факт нарушения, потому что сложно доказать, на каком расстоянии, например, от перекрестка находится машина.

"Как показывает судебная практика, применение работниками полиции подручных средств измерительной техники (рулетка) или фиксирования на камеру "незначительного" расстоянии от транспортного средства до перекрестка не находят поддержки в судах при обжаловании нарушителями постановлений. В результате большое количество постановлений отменяется – и нарушители фактически остаются без ответственности", – отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке.

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Штраф за стоянку в запрещенном месте хотят повысить до 3,4 тыс. грн. А за стоянку на местах для водителей с инвалидностью или неправомерное использование знака на машине "водитель с инвалидностью" предлагают штраф в 34 тыс. грн.

Из этой суммы 70% будет идти в местные бюджеты на установку знаков и нанесение разметки. При этом разметку тоже хотят изменить, потому что сплошная желтая линия мало выделяется на дороге. Поэтому разметку сделают более контрастной по размеру, форме и цвету.

Фиксация и доказательство факта нарушения правил остановки будут сводиться к фото автомобиля с разных ракурсов. Также законопроект допускает использование камер видеонаблюдения в качестве доказательства.

"К сожалению, водители не хотят понимать, что остановка рядом с пешеходным переходом значительно ограничивает обзор для пешехода и для машин, движущихся по дороге. Потому что водитель на дороге будет видеть припаркованную машину, а человека, который начинает переходить дорогу, – нет. Также и пешеходу. Возможно, зная, что размер штрафа – немаленький, водители не будут рисковать своим кошельком, если не чужими жизнями", – отмечает Юрий Грек.

Правительство зарегистрировало закон, согласно которому усилят ответственность пешеходов за нарушение Правил дорожного движения. Инициаторами таких изменений стали трое народных депутатов от "Слуги народа".

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Дата
13
января

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