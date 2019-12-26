МВД предлагает ужесточить ответственность водителей, увеличив штрафы

За вождение без права на это лицо заплатит 10 200 грн. Фото: ukrop.party

В МВД инициируют увеличение штрафов для водителей за правонарушения с высокой степенью общественной опасности.

Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве предлагают увеличить размеры штрафов:

• за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км / ч, - 3400 грн (сейчас 510 грн);

• за оставление места ДТП - 3400 грн (сейчас 255 грн), а также предусмотреть возможность лишения права управлять транспортными средствами на полгода;

• за вождение лицом, не имеющим на это права, - 10 200 грн (сейчас 510 грн).

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Также важными инициативами МВД является снижение порога превышения скорости движения, с которого наступает административная ответственность, - с 20 до 10 км, предложение не относить управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения в уголовных проступков. За наезд на человека водителем, который находился под воздействием алкоголя или наркотических средств, ответственность усиливается.

В первом квартале 2020 планируется запуск системы автоматической фото- и видеофиксации превышения скорости.

С 20 ноября в Украине штрафуют водителей за перевозку ребенка без автокресла.