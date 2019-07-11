После ремонта дороги людей подбрасывает на холмах

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На Полтавщине ремонтники вкатали асфальт чуть не в землю. Покрытие на трассе почти нет. Более того, выбоины засыпаны не ровно, а горбами.

"Ну, как можно вот этот пригорок сделать? Ну, насыпь ты, немного меньше, выровняй и в идеал сделай", - гневно жалуется житель села Середняки на Полтавщине.

Возмущенный мужчина прокатил журналистов дорогой областного значения, которая как "американские горки". Ранее пассажиров подбрасывало на ямах, теперь на холмах. Машина едет путем 20-30 км/ч, передвигаться быстрее невозможно из-за плачевного состояния покрытия.

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Дорожники говорят, что за средства, которые им выделили, лучше отремонтировать дорогу невозможно.

"Мы впервые приехали за 20 лет ремонтировать. Уложить асфальт ровно ямочным ремонтом физически невозможно", - говорит руководитель ГП "Агентство местных дорог Полтавской области" Алексей Басан.

Чиновник говорит, что на ремонт трассы выделено 300 тыс. гривен. А это или сотня метров ровной дороги, или несколько километров, но в латках.

Вместе с руководством местной общины дорожники решили потратить 130 тыс. гривен, которые остались, на такой же ямочный ремонт. Об этом сообщили на tsn.ua.

В Полтавской области открыли движение на 12 км новой бетонной трассы Днепр - Решетиловка национального значения.