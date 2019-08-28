Porsche инвестирует в израильский стартап систем безопасности

Автокомпания Porsche инвестировала в израильский стартап TriEye. Ближневосточные специалисты разрабатывают системы безопасности авто в условиях плохой видимости.
TriEye создал и запатентовал технологию коротковолнового инфракрасного зондирования (SWIR), которая улучшает видимость систем автомобиля при неблагоприятных погодных и ночных условиях.
Израильская технология может пригодиться для систем помощи водителю или беспилотников нового поколения. Кроме уникальных разработок TriEye еще и предлагает свою SWIR-камеру по относительно невысокой цене, что, вероятно, и привлекло внимание Porsche.
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Разработчики получили около $19 млн инвестиций из различных источников.
В стартапе заявили, что средства используют для разработки новых продуктов, электронных операций, а также для роста команды. Компания TriEye планирует запустить свою SWIR-камеру, в 2020 году. Об этом сообщили на tsn.ua.
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