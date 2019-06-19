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среда, 19 июня 2019 11:36

Полиция пересаживается на Tesla Model X

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Полиция пересаживается на Tesla Model X
Полиция штата Виктория в Австралии пересаживается на электрокары Tesla Model X. Фото: из открытых источников

Полиция штата Виктория в Австралии пересаживается на электрокары Tesla Model X.

Такая машина может разогнаться до 100 км всего за 5 с. Транспортное средство оборудовано автопилотом и рядом других инновационных функций.

Первая Tesla уже в работе - ее тестируют на пригодность для службы в различных регионах штата. В полиции говорят: за таким авто - будущее. Перейти на электрокары в Австралии решили за их экологичность и экономичность, сообщили у tsn.ua.

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Tesla Model X - 4-дверный электромобиль, полноразмерный SUV производства американской компании Tesla Motors. Машина впервые была представлена ​​дизайн-студией Tesla в Лос-Анджелесе 9 февраля 2012-го. Tesla Model X выпускается на платформе полноразмерного седана Tesla Model S на заводе Tesla в городе Фримонт, штат Калифорния. Производство началось в 2015-м. Коммерческие поставки начались с 29 сентября 2015-го.

Kia Motors Australia и Fujitsu Australia работают над "умным" автомобилем для полицейских. Разработки проводят на базе машин Kia Stinger, что уже помогают следить за австралийским правопорядком.

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