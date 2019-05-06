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понедельник, 06 мая 2019 12:41

Kia разрабатывает умное авто для полицейских

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Kia разрабатывает умное авто для полицейских
Новое, усовершенствованное полицейское авто конструируют специалисты Kia и Fujitsu. Фото: wheelsage.org

Kia Motors Australia и Fujitsu Australia работают над "умным" автомобилем для полицейских. Разработки проводят на базе машин Kia Stinger, которые уже помогают следить за австралийским правопорядком.

Прототип пытаются сделать максимально комфортным для служебного использования. Для этого уменьшили количество проводов и модулей. Большинство функций управления вмонтировали в информационно-развлекательную систему автомобиля.

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На передней части рычага переключения передач разместили функциональные кнопки для управления аварийным световым сигналом и сиреной. Технология биометрической аутентификации Fujitsu PalmSecure защищает конфиденциальную информацию. Все это повышает безопасность офицеров, которым больше не нужно отвлекаться от дороги для управления системой, пишет "24 канал".

В Украине обновили документ об успешном техосмотре. С 1 мая информация по успешном прохождении техосмотра будет храниться в формате радиометки.

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06
мая

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