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суббота, 30 января 2021 09:30

Полиции запретили держать TruCAM в руках

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Полиции запретили держать TruCAM в руках
TruCAM в руках под запретом фото: lexinform.com.ua

Патрульные больше не смогут держать радары в руках, отныне оборудование должно фиксировать скорость на штативах. Это решение Восьмой апелляционный административный суд установил прошлой неделе.

Всего на дорогах Украины работает 115 приборов TruCAM. С их помощью полицейские контролируют скорость более чем 200 участках дорог.

"TruCAM имеет два режима. Ручной и автоматический. Во втором радар должен стоять исключительно на штативе или на треноге. Такие правила предусмотрел в частности производитель этих радаров. Кроме того, по украинскому законодательству TruCAM может работать только в автоматическом формате", - говорит Gazeta.ua Автоюрист Владимир Караваев.

Кроме TruCAM украинская правоохранительная система использует еще и камеры автофиксации, всего их 50. Они контролируют скоростной режим на дорогах столицы, Киевской и Львовщины. Правда, водители научились приспосабливаться. Немало автомобилистов используют специальные мобильные приложения, которые предупреждают о камерах автофиксации впереди.

"В Странах ЕС также знают об этой проблеме. Кроме стационарных камер автофиксации, на дорогах ставят мобильные варианты. Они разнообразны. Например, так называемый," Улитка ". Дорожники привозят причипцеп, в середине которого вмонтирована камера автофиксации. Внешне прицеп накрывают специальной броней, чтобы к устройству невозможно было добраться. Ежедневно дорожники могут возить улитки на разные участки. Водители понимают, что нельзя предсказать следующее местонахождение камеры ", - говорит специалист.

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Если водитель стал свидетелем того, как инспектор фиксирует скорость движения прибором TruCam, держа его в руках, он может сделать замечание работнику полиции или сообщить о необходимости соблюдения им требований ст.40 О Национальной полицию.

Автор: Кирилл Бондаренко
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