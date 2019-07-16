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вторник, 16 июля 2019 12:23

Показали первый тизер кроссовера Nissan Juke

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Автор: carscoops.com
  Nissan Juke должны построить на платформе CMF
Nissan Juke должны построить на платформе CMF

Автомобиль должны построить на платформе CMF от компании Renaul.

Фотографии опубликовала пресс-служба японской марки. Изменение платформы увеличит колесную базу Nissan Juke и сделает салон более просторным, сообщает ТСН.

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Предыдущие шпионские снимки показывают, что автомобиль будет иметь более массивную радиаторную решетку, как в Rogue и Murano. Судя по тизеру, ему переделают приборную панель и установят новую мультимедийную систему.

Автор: carscoops.com
  Nissan Juke должны построить на платформе CMF
Nissan Juke должны построить на платформе CMF

Nissan Juke получит 1,0- и 1,3-литровые бензиновые турбомоторы, а также 1,5-литровый дизель. Новинка будет доступна с гибридной силовой установкой, состоящей из 1,6-литрового четырехцилиндрового бензинового мотора, электродвигателя и аккумуляторного блока вместимостью 9,8 кВт/ч.

Компания Nissan будет тестировать в Австралии электрические Leaf с реверсной зарядкой. Автомобиль сможет отдавать энергию.

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Дата
16
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