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понедельник, 21 декабря 2020 10:05

Показали патрульные авто, которые будут скрыто фиксировать правонарушения

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На дорогах появится 4 фантомных патруля, оснащенных техникой, которая будет фиксировать правонарушения вокруг полицейских авто.

Украинские патрульные получили для этого новые кроссоверы Skoda Kodiaq, окрашенные в серый цвет. Они оснащены синими и красными проблесковыми маячками, а также сиреной, пишет Obozrevatel.

Фантомные патрули будут регистрировать нарушения в попутном и встречном направлениях и сразу составлять на водителя протокол. Для этого автомобили оснащены комплексом фиксации нарушений "Фантом", в который входят 4 камеры, блок управления, планшет и принтер. Как только система выпишет постановление, экипаж догонит и остановит автомобилиста, после чего вручит ему соответствующий документ.

Автор: ТСН
  Автомобили оснащены комплексом фиксации нарушений "Фантом"
Автомобили оснащены комплексом фиксации нарушений "Фантом"

Кроме контроля скорости, фантомные патрули будут также выявлять авто-двойников и искать машины, которые находятся в розыске.

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4 автомобиля обошлись бюджету в 3,7 млн грн. Стартовая цена одного такого кроссовера составляет почти 799 тыс. грн. Авто полиции оснащены 2-литровым мотором и полным приводом.

Автор: ТСН
  Автомобили оснащены комплексом фиксации нарушений "Фантом"
Автомобили оснащены комплексом фиксации нарушений "Фантом"

В следующем году патрульным обещают передать еще 150 таких автомобилей.

Будущая система контроля скорости будет состоять из 3 частей: 1-я - стационарные камеры, установленные в местах повышенной аварийности, о них знают все водители. 2-я - камеры, которые устанавливают в полицейские авто. 3-я - камеры типа TruCam. Об этом ранее сообщал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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