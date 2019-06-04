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вторник, 04 июня 2019 17:51

Показали концепт 5-местного летающего такси
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Концепт 5-местного летающего такси Skai
Фото: Electrive
Концепт 5-местного летающего такси Skai
Концепт 5-местного летающего такси Skai
Концепт 5-местного летающего такси Skai
Концепт 5-местного летающего такси Skai

Американский стартап Alaka'i Technologies представил концепцию воздушного такси на топливных элементах.

Воздушное такси называется Skai. Его оснастили шестью электродвигателями. Мощность каждого - 100 кВт. Средство может преодолевать 640 км, сообщает Electrive.

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Топливные элементы использовали для того, чтобы уменьшить вес такси. Водородный бак вмещать 200 - 400 л топлива. Это поможет такси находиться в воздухе до четырех часов.

Максимальная скорость Skai - 190 км/ч. В компании уверяют, что наиболее эффективным устройство при скорости - 137 км/ч. Такси вмещает пятерых пассажиров.

Американская авиастроительная компания Bye Aerospace получила от BlackBird заказ на 110 электрических самолетов.

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