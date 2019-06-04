Показали 113-летний трамвай и рассказали, как их боялись: состоялся парад старинных "конок"

Во Львове устроили парад старинных трамваев в честь 125-летия запуска первых машин в городе. Фото: tsn.ua

Во Львове устроили парад старинных трамваев в честь 125-летия запуска первых машин в городе.

В честь юбилея трамваи проехали от депо до Площади Рынок. Желающие фотографировались и ходили на экскурсию. В торжествах приняли участие и трамваи, которым уже более 100 лет.

Самому старому - 113. Он называется "Санок", изготовленный в Польше. В салоне трамвая деревянные лавки и маленькие окна. Местные исследователи рассказали, что "Санок" до 1972-го был на маршруте, дальше его использовали как служебный транспорт и возили экскурсии.

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Исследователи рассказали, что когда трамваи вышли на дорогу, пугали горожан, сообщили на tsn.ua

"Люди ассоциировали электрический трамвай с молнией и очень боялись. Даже в городском совете были дебаты: быть электрическому трамваю или не быть. Говорили: лошадь может копытом ударить, покалечить, но не убьет, а электрический ток убьет насмерть", - рассказал знаток истории общественного транспорта во Львове.

"Есть вероятность, что вскоре наш город будет иметь конную железную дорогу как в других столицах и таким образом получит новый, недорогой и удобный способ коммуникации", - пишет Gazeta Lwowska 10 июня 1873-го.