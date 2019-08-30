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понедельник, 02 сентября 2019 07:25

Показали каким будет новый кроссовер Volkswagen

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Показали каким будет новый кроссовер Volkswagen
Опубликовали эскиз нового кроссовера Volkswagen. Фото: 24tv.ua

Опубликовали эскиз нового внедорожника Volkswagen. Будущий SUV похож на свежий концепт-кар.

Один из директоров Volkswagen AG Юрген Штакман обнародовал в Твиттере фото, на котором изображен скетч будущего кроссовера Volkswagen T-Sport. Это самый маленький SUV концерна, который создан на платформе VW Polo.

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Немецкий автопроизводитель начнет изготовление машин на одном из заводов Южной Америки в начале 2020 года. Там он будет стоить около $20 тыс. долларов. Позже, самый маленький кроссовер Volkswagen будут производить и на других заводах: в Индии, возможно в Европе.

Вероятно, внешне новый Volkswagen T-Sport будет похожим на концепт VW SUV Coupe, который представили в Шанхае весной 2019 года. На екскизе и на концепте видно схожие элементы: поднятая линия задней части кузова и купеобразный силуэт.

Об этом сообщили на 24tv.ua.

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