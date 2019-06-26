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среда, 26 июня 2019 16:59

Показали, как главный евробляхер ездит по тротуарам

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  Ярошевич не спорил с активистами. ФОТО: POLITEKA
Ярошевич не спорил с активистами. ФОТО: POLITEKA

В Киеве активисты движения "СтопХам" сняли лидера организации "АвтоЄвроСила" Олега Ярошевича, когда тот объезжал затор по тротуару.

Видео происшествия обнародовали на Youtube-канале "СтопХам UA". Когда Ярошевича начали снимать, он не стал конфликтовать, попросил прощения и начал сдавать назад в пробку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Верховная Рада может рассмотреть отсрочку штрафов евроблях

16 мая Верховная Рада отсрочила введение штрафов за нерастаможенные транспортные средства до 24 августа. За решение проголосовали 236 депутатов.

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