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четверг, 14 мая 2020 16:22

Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации

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Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Таксисты смогут пользоваться полосами для общественного транспорта. Фото: zaхid.net

Кабинет министров Украины внес изменения в Правила дорожного движения. Благодаря этому такси смогут использовать полосы для маршрутных транспортных средств.

Согласно решению, водитель такси сможет двигаться на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11 в ПДД. Кроме этого, водитель имеет право осуществлять посадку и высадку пассажиров в пределах полосы для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11 в ПДД.

Предусмотрели и меры, направленные на предупреждение маскировки обычных авто под такси.

"Шашечки не спасут, если захотите под видом такси двигаться по полосе общественного транспорта. Контроль будет осуществляться системой автофиксации. Если номерного знака вашего ТС не окажется в реестре официальных перевозчиков, штраф обеспечен!" - заявил Владимир Караваев, правозащитник, эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения.

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Сегодня, 14 мая, в Украине вступил в силу закон об отмене штрафных баллов для водителей, который ранее подписал президент Владимир Зеленский.

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