Штрафные баллы в Украине отменены: какие изменения ждут водителей

14 мая в Украине вступил в силу закон об отмене штрафных баллов для водителей. Фото: REUTERS

Сегодня, 14 мая, в Украине вступил в силу закон об отмене штрафных баллов для водителей, который ранее подписал президент Владимир Зеленский.

До того, как этот закон вступил в силу, каждый водитель в Украине ежегодно получал 150 баллов, которые мог использовать вместо денежного штрафа при нарушении правил дорожного движения, которое фиксировалось в автоматическом режиме. Каждое нарушение "стоило" 50 баллов, а штрафы в денежной форме применялись только после списания всех баллов. Теперь же водители сразу будут платить за нарушения.

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Речь идет о таких нарушениях ПДД, как превышение скорости; проезд на запрещающий сигнал; нарушение правил остановки и стоянки; нарушение запрета двигаться по полосе для общественного транспорта, тротуару или пешеходной дорожке; выезд на полосу встречного движения; нарушение правил пересечения железнодорожного переезда.

Система штрафных баллов действовала в Украине с 2015 года.

Депутаты приняли закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов". 24 апреля. Его поддержали 302 народных депутата.