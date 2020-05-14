Штрафные баллы в Украине отменены: какие изменения ждут водителей

 
Ексклюзивы
1/5
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 900
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 693
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 108
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1359
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 945
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 1773
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 5616
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 450
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3195
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4860
Фото
Все фото
0
6
26
5
10
Глава Одесской области просит помощи правительства
Глава Одесской области просит помощи правительства
Скульптуры основателей Киева одели в защитные медицинские костюмы
Скульптуры основателей Киева одели в защитные медицинские костюмы
В Полтаве провели в последний путь военнослужащую Ольгу Никишину
В Полтаве провели в последний путь военнослужащую Ольгу Никишину
&quot;Новая почта&quot; отправила врачам очередные партии гуманитарной помощи
"Новая почта" отправила врачам очередные партии гуманитарной помощи
ВДНХ возвращается: &quot;Экспоцентр Украины&quot; открывает летний сезон
ВДНХ возвращается: "Экспоцентр Украины" открывает летний сезон
Видео
Все видео
В лесах Чернобыля потушили все пожары
В лесах Чернобыля потушили все пожары
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Количество смертей увеличивается, но есть и новый рекорд: обновленные данные о коронавирусе в Украине
Количество смертей увеличивается, но есть и новый рекорд: обновленные данные о коронавирусе в Украине
Количество инфицированных перевалило за 16 тыс.: обновленная статистика коронавируса
Количество инфицированных перевалило за 16 тыс.: обновленная статистика коронавируса
Плюс 416 за сутки: обновленные данные о коронавирусе в Украине
Плюс 416 за сутки: обновленные данные о коронавирусе в Украине
Интервью
1/5
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 1773
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3195
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 756
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4023
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1908
Колонка
Елизавета Красниченко
Елизавета Красниченко
13 мая 2020
Просмотров: 378
Червона сукня
– Мам, дивися, це ж ведуча програми музичних привітань. А чому вона в червоній сукні? – згадався епізод із дитинства. Брюнетка у ...
четверг, 14 мая 2020 08:44

Штрафные баллы в Украине отменены: какие изменения ждут водителей

  Комментировать
Штрафные баллы в Украине отменены: какие изменения ждут водителей
 14 мая в Украине вступил в силу закон об отмене штрафных баллов для водителей. Фото: REUTERS

Сегодня, 14 мая, в Украине вступил в силу закон об отмене штрафных баллов для водителей, который ранее подписал президент Владимир Зеленский.

До того, как этот закон вступил в силу, каждый водитель в Украине ежегодно получал 150 баллов, которые мог использовать вместо денежного штрафа при нарушении правил дорожного движения, которое фиксировалось в автоматическом режиме. Каждое нарушение "стоило" 50 баллов, а штрафы в денежной форме применялись только после списания всех баллов. Теперь же водители сразу будут платить за нарушения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин разрешил такси ездить по полосе для общественного транспорта

Речь идет о таких нарушениях ПДД, как превышение скорости; проезд на запрещающий сигнал; нарушение правил остановки и стоянки; нарушение запрета двигаться по полосе для общественного транспорта, тротуару или пешеходной дорожке; выезд на полосу встречного движения; нарушение правил пересечения железнодорожного переезда.

Система штрафных баллов действовала в Украине с 2015 года.

Депутаты приняли закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов". 24 апреля. Его поддержали 302 народных депутата.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Штрафные баллы в Украине отменены: какие изменения ждут водителей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

Нидерланды захватили за пять дней

Самое читаемое
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
 2 Просмотров: 23015
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах 1 Просмотров: 21114
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
8
 Просмотров: 15048
В Украину снова приближается холод - прогноз синоптика
В Украину снова приближается холод - прогноз синоптика Просмотров: 13374
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
21
 Просмотров: 10863
Общество
Водители будут делать селфи: Uber меняет правила поездок
Водители будут делать селфи: Uber меняет правила поездок
"Можете потерять здоровье и деньги" - туристов, которые хотят в ЕС, предупредили о рисках
"Можете потерять здоровье и деньги" - туристов, которые хотят в ЕС, предупредили о рисках Просмотров: 198
От коронавируса умер барон закарпатских ромов
От коронавируса умер барон закарпатских ромов Просмотров: 891
Гороскоп на 14 мая: как сделать четверг более удачным
Гороскоп на 14 мая: как сделать четверг более удачным
 Просмотров: 504
В Украине может возникнуть дефицит воды: СНБО бьет тревогу
В Украине может возникнуть дефицит воды: СНБО бьет тревогу Просмотров: 1008
Больше всего комментируют
4
Ирина Билык опубликовала фотографию о том, как ее изменил карантин: фанаты в восторге
4
Западные социологи: "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидируют в рейтингах политических партий
4
Зарубежные украинцы призвали Зеленского прекратить политическое преследование Порошенко, Федыны и Вятровича
4
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
4
США могут ввести жесткие санкции против Китая: представили законопроект
Голосов: 51263
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua