Подарок за 90 млн грн: изготовили единственную версию элитного автомобиля

Фото: Bugatti

Французкая компания Bugatti создала версию единого роскошного автомобиля Chiron Sport Alice, который изготовили по спецзаказу ко Дню влюбленных.

Спецверсия отличается от обычных Chiron Sport бело-розовой окраской кузова и салона. Автомобиль заказали у британского дилера HR Owen, информирует компания производителя.

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HR Owen подтвердил, что гиперкар создали в единственном экземпляре по спецзаказу, но об имени заказчика не сообщает. Кроме уникального бело-розового цвета кузова и колесных дисков, гиперкар выделяется отделкой салона кожей Gris Rafale, вышивкой и надписями Alice.

По традиции, Bugatti не называет цену уникальных проектов, но сам Chiron Sport без персонализации стоит минимум 2 млн 650 тыс. евро, примерно 90 млн грн.

В автопарке нападающего итальянского профессионального футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду появится новое авто. Речь идет о редком автомобиль Bugatti Centodieci.