 
Ексклюзивы
1/5
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
Просмотров: 63
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Просмотров: 54
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Просмотров: 198
Как связаны арабский визит Зеленского, самолет Козака и выступление Кравчука в эфире пропагандистов
Как связаны арабский визит Зеленского, самолет Козака и выступление Кравчука в эфире пропагандистов
Просмотров: 729
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 594
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Просмотров: 126
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
2 Просмотров: 2808
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
Просмотров: 261
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 2196
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 477
Фото
Все фото
12
5
6
11
5
Подарок за 90 млн грн: изготовили единственную версию элитного автомобиля
Подарок за 90 млн грн: изготовили единственную версию элитного автомобиля
Показали обновленный электрокар Chevrolet Bolt
Показали обновленный электрокар Chevrolet Bolt
С конвейера сошел автомобиль с новейшим двигателем
С конвейера сошел автомобиль с новейшим двигателем
Авто Диего Марадоны продадут почти по стоимости 5 квартир в Киеве
Авто Диего Марадоны продадут почти по стоимости 5 квартир в Киеве
Ловит пыль и очищает воздух - студент придумал уникальный трамвай
Ловит пыль и очищает воздух - студент придумал уникальный трамвай
Видео
Все видео
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
Sony тестирует на дорогах первый электромобиль
Sony тестирует на дорогах первый электромобиль
Поздравил с праздником: пьяный водитель сыграл для патрульных на баяне
Поздравил с праздником: пьяный водитель сыграл для патрульных на баяне
Mercedes, который прячет номера от камер автофиксации, стал "звездой" сети
Mercedes, который прячет номера от камер автофиксации, стал "звездой" сети
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
Интервью
1/5
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 594
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 504
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 2196
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 477
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 297
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
16 февраля 2021
Просмотров: 18
Українські гранди опиняться поза грою
Власник "Динамо" Ігор Суркіс досі пишається виходом до 1/2 фіналу Ліги чемпіо­нів-1999, а його колега з "Шахтаря" Рінат Ахметов мріє виграти ...
вторник, 16 февраля 2021 17:34

Подарок за 90 млн грн: изготовили единственную версию элитного автомобиля
12

  Комментировать

Подарок за 90 млн грн: изготовили единственную версию элитного автомобиля
Фото: Bugatti
Подарок за 90 млн грн: изготовили единственную версию элитного автомобиля
Подарок за 90 млн грн: изготовили единственную версию элитного автомобиля
Подарок за 90 млн грн: изготовили единственную версию элитного автомобиля
Подарок за 90 млн грн: изготовили единственную версию элитного автомобиля

Французкая компания Bugatti создала версию единого роскошного автомобиля Chiron Sport Alice, который изготовили по спецзаказу ко Дню влюбленных.

Спецверсия отличается от обычных Chiron Sport бело-розовой окраской кузова и салона. Автомобиль заказали у британского дилера HR Owen, информирует компания производителя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Презентовали новый DS 4: с матричными фарами и более длинным кузовом

HR Owen подтвердил, что гиперкар создали в единственном экземпляре по спецзаказу, но об имени заказчика не сообщает. Кроме уникального бело-розового цвета кузова и колесных дисков, гиперкар выделяется отделкой салона кожей Gris Rafale, вышивкой и надписями Alice.

По традиции, Bugatti не называет цену уникальных проектов, но сам Chiron Sport без персонализации стоит минимум 2 млн 650 тыс. евро, примерно 90 млн грн.

В автопарке нападающего итальянского профессионального футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду появится новое авто. Речь идет о редком автомобиль Bugatti Centodieci.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Подарок за 90 млн грн: изготовили единственную версию элитного автомобиля». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
февраля

Королевские зубы начали ставить всем

Создали первую электронную доску объявлений

Самая дорогая лодка в мире совершила кругосветное путешествие

Вступило в силу экологическое соглашение

Сорвали наступательную операцию украинских войск

Шевченко начал тренерскую карьеру

Выписали первый банковский чек

Начала работать телефонная служба спасения

Начали действовать новые нормы языкового закона

Разрешили грабить могилы

Открыли маленький спутник Урана

Отрыли вход в гробницу

От гриппа умерла 25-летняя актриса

Самое читаемое
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
9
 Просмотров: 35515
Жена тренера &quot;Динамо&quot; заспамила соцсети эротическими фото
Жена тренера "Динамо" заспамила соцсети эротическими фото
8
 Просмотров: 28675
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
4
 Просмотров: 22645
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
15
 Просмотров: 13617
Гороскоп на 15-21 февраля: чем особая предпоследняя неделя зимы
Гороскоп на 15-21 февраля: чем особая предпоследняя неделя зимы
 Просмотров: 10593
Авто
Евробляху можно будет растаможить за €1 тыс.
Евробляху можно будет растаможить за €1 тыс. Просмотров: 918
Jaguar переходит на производство электромобилей
Jaguar переходит на производство электромобилей Просмотров: 81
Рада повысила штрафы за нарушение правил дорожного движения
Рада повысила штрафы за нарушение правил дорожного движения Просмотров: 990
Показали обновленный электрокар Chevrolet Bolt
Показали обновленный электрокар Chevrolet Bolt
5
 Просмотров: 531
Tesla будет продавать электромобили в Индии
Tesla будет продавать электромобили в Индии Просмотров: 45
Больше всего комментируют
16
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
7
Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех военных
3
Политический юмор и не только. Как шутили в соцсетях в День святого Валентина
2
Смерть посла Украины в Китае: Богдан сделал громкое заявление
2
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
Голосов: 15854
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть