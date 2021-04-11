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понедельник, 12 апреля 2021 04:25

Под капотом 315 "лошадей": BMW хотят продать за 837 тыс. грн
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Под капотом 315 "лошадей": BMW хотят продать за 837 тыс. грн
Фото: Auto.Ria
Под капотом 315 "лошадей": BMW хотят продать за 837 тыс. грн
Под капотом 315 "лошадей": BMW хотят продать за 837 тыс. грн
Под капотом 315 "лошадей": BMW хотят продать за 837 тыс. грн
Под капотом 315 "лошадей": BMW хотят продать за 837 тыс. грн

В Ивано-Франковске на продажу выставили BMW M5 E34 1991 года. За седан хотят получить $30 тыс., примерно 837 тыс. грн.

Модель имеет хорошее состояние. Пробег составляет 280 тыс. км, информирует Auto.Ria.

BMW M5 E34 - модель первой серии (до рестайлинга). Авто оснастили 3,6-литровым двигателем мощностью 315 лошадиных сил. Седан разгоняется до 100 км/ч за 6,4 с и развивает 250 км/ч.

Всего за все время выпуска модели мир увидели 12 245 машин.

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E34 M5 выпускали с 1988 по 1995 год на немецком заводе BMW M GmbH в Гархинге. Его, как и первый M5, собирали вручную. В 1992 году появилась версия с кузовом универсал, получившая название М5 Touring.

Во второй половине 1991 года объём двигателя S38B38 увеличили до 3,8 литров. Мощность выросла до 335 лошадиных сил. E34 M5 стала последней M5 с гоночным двигателем.

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