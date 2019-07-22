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понедельник, 22 июля 2019 14:40

Почту Швейцарии будут возить электрокары

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Почту Швейцарии будут возить электрокары
Национальная почтовая служба Швейцарии, Swiss Post электрифицирует автопарк. Фото: из открытых источников

Национальная почтовая служба Швейцарии, Swiss Post, закупила 11 електрофургонив MAN eTGE.

Электротранспорт будет обслуживать города Берн, Женеву и Санкт-Галлен.

Электрические машины MAN eTGE оборудованы батареей с потенциалом 36 кВт*ч и могут проехать на одном заряде до 160 км.

Полностью "заправить" фургоны можно за 5 ч и 30 мин. от зарядного устройства переменного тока.

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С помощью быстрого зарядного устройства батарею транспортного средства можно зарядить на 80% за 45 мин.

В Швейцарии електрофургоны должны пополнять батареи только от возобновляемых источников энергии.

Компания MAN сообщила, что расходы на 100 км пробега этих авто, в среднем меньше на 75% по сравнению с дизельным TGE.

Служба Swiss Post 2023-го планирует расширить свой электрический автопарк до 400 машин. Между тем, почта Швейцарии уже планирует закупить дополнительные электрические фургоны для доставки грузов, а не только писем. Об этом сообщили на tsn.ua.

Почтовая служба Америки начнет использовать беспилотные фуры.

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