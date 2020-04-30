Почти 30 лет назад выпустили последний немецкий "спутник"

Немецкий Trabant был символом эпохи. Фото: аvtopogliad.com.ua

В этот день в 1991 году была выпущена последняя немецкая малолитражка Trabant.

За 30 лет производства выпустили более 3 млн машин этого бренда. Trabant, с немецкого "спутник", назвали в честь первого запущенного советского спутника в ноябре 1957 года. Эта машина стала символом целой эпохи для немцев.

Кузов авто создавали из дуропласта, напоминающего стекловолокно. Этот материал не боялся коррозии и был крепким.

На первой модели Р50 устанавливали двухцилиндровый двигатель мощностью 18 л.с., объемом 0,5 литра, с воздушным охлаждением. Топливо к двигателю шло самотеком, так как бензонасосом авто не оснащалось. Топливный бак разместили под капотом.

Интересно, что Trabant - переднеприводный, что редкость для авто пятидесятых годов. В 1963-м начали выпуск новой модели Р600 с мощным двигателем и измененным оформлением кузова. Чуть позже - усовершенствованный Р601

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли авто-амфибию со времен холодной войны

Компания Audi представила новую модификацию универсала A6 Avant. Теперь к названию добавилась приставка 55 TFSI e quattro.