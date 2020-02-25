 
Ексклюзивы
1/5
"Можно разрешить покупать землю иностранцам, уже работающим в Украине" - Ольга Трофимцева
"Можно разрешить покупать землю иностранцам, уже работающим в Украине" - Ольга Трофимцева
Просмотров: 180
"Ситуация накалялась. Под вечер начали бросать камни. Интересно, где их взяли? Потому что везде асфальт" - рассказы местных о столкновениях в Новых Санжарах
"Ситуация накалялась. Под вечер начали бросать камни. Интересно, где их взяли? Потому что везде асфальт" - рассказы местных о столкновениях в Новых Санжарах
Просмотров: 1431
Гривна может обвалиться через полгода
Гривна может обвалиться через полгода
Просмотров: 1287
Правительству Гончарука рано давать оценку. Ожидания сохраняются - экономист
Правительству Гончарука рано давать оценку. Ожидания сохраняются - экономист
Просмотров: 378
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
Просмотров: 972
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1494
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 4437
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1935
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1980
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 5094
Фото
Все фото
3
27
3
12
5
По Киеву возят Cybertruck Илона Маска
По Киеву возят Cybertruck Илона Маска
431 км за 30 с - показали новый мощный гиперкар
431 км за 30 с - показали новый мощный гиперкар
Показали первый дизельный легковой автомобиль
Показали первый дизельный легковой автомобиль
В Украине презентовали новый Bentley
В Украине презентовали новый Bentley
Презентовали &quot;громовою птицу&quot;
Презентовали "громовою птицу"
Видео
Все видео
На украинском турнире по Dota 2 появился Tesla Cybertruck
На украинском турнире по Dota 2 появился Tesla Cybertruck
Автолюбитель превратил электрокар Tesla в снегоход
Автолюбитель превратил электрокар Tesla в снегоход
Кличко показал быстрый способ передвижения по Киеву
Кличко показал быстрый способ передвижения по Киеву
В Tesla готовятся к строительству нового завода
В Tesla готовятся к строительству нового завода
Nissan представил электрический концепт Ariya
Nissan представил электрический концепт Ariya
Интервью
1/5
"Можно разрешить покупать землю иностранцам, уже работающим в Украине" - Ольга Трофимцева
"Можно разрешить покупать землю иностранцам, уже работающим в Украине" - Ольга Трофимцева
Просмотров: 180
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 1854
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1980
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1161
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1125
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 февраля 2020
1 Просмотров: 2601
Пенсіонерам завжди раді
– Перепрошую, пані, у нас усе зайнято, – каже польською офіціант. І тихіше: – Не думаю, що цей заклад вам підійде. У Кракові я ...
вторник, 25 февраля 2020 14:22

По Киеву возят Cybertruck Илона Маска
3

  Комментировать

Tesla Cybertruck в Киеве
Фото: Анна Калинина
Tesla Cybertruck в Киеве
Tesla Cybertruck в Киеве

В Киеве заметили первый электрический пикап американской компании Tesla - Cybertruck.

Очевидцы видели автомобиль в Голосеевском районе, на проспекте Лобановского и улице Героев Обороны, сообщает dtp.kiev.ua.

На фото заметно, что машину перевозит эвакуатор с номерами с киевской регистрацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На украинском турнире по Dota 2 появился Tesla Cybertruck

Продажа первых электрических пикапов запланирована на конец 2021-го. Сейчас владельцем единственного Cybertruck является основатель Tesla Илон Маск.

Таким образом, машина является копией американского пикапа, который еще не начали изготавливать.

На киевском турнире WePlay! по игре Dota 2 игроки команды Nigma использовали для выхода прототип Tesla Cybertruck.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «По Киеву возят Cybertruck Илона Маска». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
февраля

Как появился логотип Renault

Самое читаемое
Не оставят равнодушными: показали трогательные снимки четырехлапых мамочек с их малышами
Не оставят равнодушными: показали трогательные снимки четырехлапых мамочек с их малышами
18
 Просмотров: 34715
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
8
 Просмотров: 30305
Ющенко отметил 66-летие. Появились фото с застолья
Ющенко отметил 66-летие. Появились фото с застолья
5
 Просмотров: 27352
&quot;Паника с коронавирусом - это спецоперация&quot; - Зеленскому и Авакову досталось от Скрыпина
"Паника с коронавирусом - это спецоперация" - Зеленскому и Авакову досталось от Скрыпина 1 Просмотров: 18702
В Нацсовете признали: кодирование украинских каналов заставляет людей смотреть российское ТВ
В Нацсовете признали: кодирование украинских каналов заставляет людей смотреть российское ТВ Просмотров: 18657
Авто
На киевском вокзале установили зарядные станции для электрокаров
На киевском вокзале установили зарядные станции для электрокаров Просмотров: 54
Как появился логотип Renault
Как появился логотип Renault
 Просмотров: 2646
На украинском турнире по Dota 2 появился Tesla Cybertruck
На украинском турнире по Dota 2 появился Tesla Cybertruck
 Просмотров: 531
Имя дочери или Девы Марии - история названия Mercedes
Имя дочери или Девы Марии - история названия Mercedes
 Просмотров: 2934
Сколько нужно зарплат, чтобы купить машину
Сколько нужно зарплат, чтобы купить машину Просмотров: 5490
Больше всего комментируют
22
MARUV поздравила поклонников с Днем вражеской армии соседнего государства
16
Врач отказалась говорить с матерью и ребенком на украинском
5
Будет буря - Парубий резко ответил Ткаченко
3
Зеленский хочет перезагрузить Кабмин, идут переговоры – источник
2
Спасатели сообщили поражающую статистику о погибших на пожарах
Голосов: 13951
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua