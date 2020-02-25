По Киеву возят Cybertruck Илона Маска

Фото: Анна Калинина

В Киеве заметили первый электрический пикап американской компании Tesla - Cybertruck.

Очевидцы видели автомобиль в Голосеевском районе, на проспекте Лобановского и улице Героев Обороны, сообщает dtp.kiev.ua.

На фото заметно, что машину перевозит эвакуатор с номерами с киевской регистрацией.

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Продажа первых электрических пикапов запланирована на конец 2021-го. Сейчас владельцем единственного Cybertruck является основатель Tesla Илон Маск.

Таким образом, машина является копией американского пикапа, который еще не начали изготавливать.

На киевском турнире WePlay! по игре Dota 2 игроки команды Nigma использовали для выхода прототип Tesla Cybertruck.