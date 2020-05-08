Первый в мире дирижабль пролетел невиданное расстояние

В то время дирижабли были единственным воздушным транспортом. Фото: nik191-1.ucoz.ru

В 1903 году дирижабль "Лебоди" перелетел 37 км, что было чрезвычайным событием того времени. Это произошло 8 мая.

Дирижабль построили в 1902 году братья Лебоди как экспериментальную модель.

Оболочку для дирижабля изготовила компания Astra, бензиновый двигатель - Mercedes.

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Дирижабль имел 2 пропеллера диаметром 3 м. Объем баллонета - 300 м³. Максимальная дальность полета дирижабля составила 98 км. Такое расстояние летучий аппарат смог преодолеть за 2 часа 45 минут.

После того, как в дирижабле установили его новую оболочку, он сделал 12 полетов.

Его первая "жизнь" завершилась 28 августа 1904 года. Дирижабль отнесло штормом. А ветер слишком повредил аппарат. Его отремонтировали, баллонет увеличили до 500 м³.

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После ремонта "Лебоди" снова участвовал в полетах, и снова был поврежден ураганом.

У1905 году дирижабль продали в армию Франции за $ 16000.

Дирижабль "Лебоди" считают первым современным дирижаблем.

4 апреля 1919 в Италии начала действовать пассажирская авиалиния Рим - Неаполь. Тогда перевозка осуществлялась дирижаблями.