Первый спортивный автомобиль назвали "Виктория"

Первое четырехколесное авто "Виктория". Фото: auto.vercity

26 января 1893 Карл Бенц построил четырехколесный автомобиль, который стал основой для создания многих удачных гоночных машин.

Первое паровое транспортное средство для перевозки оружия сконструировал в 1770 году француз Николя Куньо. Однако тогда это был только прообраз машины. Лишь через века Карл Бенц создал первый автомобиль с бензиновым двигателем. Но тогда машина двигалась не быстрее обычного человека.

Уже в 1893 году Карл Бенц изобрел четырехколесную машину, куда установил собственную шкворневую систему управляемых колес. Каждое из них могло возвращаться в одиночку, а не на общей оси.

Открытый двухместный экипаж на высоких колесах с полностью закрытым моторным отсеком, в котором размещался одноцилиндровый трехлитровый двигатель. Он имел мощность около 3 лошадиных сил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дешево и комфортно: топ авто с дешевым содержанием

Бенц обожал это изобретение. Автомобиль назвал "Виктория" - "Победа". Она могла ездить со скоростью 29 км / ч, что было настоящим чудом.

Кроме этого, он создал еще несколько вариантов "Виктории". Например, "Вело" - облегченный четырехколесный вариант.

Владельцам евроблях, ввезенных до 31 декабря 2020 года, предлагают новую формулу расчета акциза авто. Зато пошлину начислять не будут. Такой вариант правил утвердил Комитет по финансовой, налоговой и таможенной политике, сообщается на странице "Доступное авто" в Facebook.