Первый спортивный автомобиль назвали "Виктория"

26 января 1893 Карл Бенц построил четырехколесный автомобиль, который стал основой для создания многих удачных гоночных машин.
Первое паровое транспортное средство для перевозки оружия сконструировал в 1770 году француз Николя Куньо. Однако тогда это был только прообраз машины. Лишь через века Карл Бенц создал первый автомобиль с бензиновым двигателем. Но тогда машина двигалась не быстрее обычного человека.
Уже в 1893 году Карл Бенц изобрел четырехколесную машину, куда установил собственную шкворневую систему управляемых колес. Каждое из них могло возвращаться в одиночку, а не на общей оси.
Открытый двухместный экипаж на высоких колесах с полностью закрытым моторным отсеком, в котором размещался одноцилиндровый трехлитровый двигатель. Он имел мощность около 3 лошадиных сил.
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Бенц обожал это изобретение. Автомобиль назвал "Виктория" - "Победа". Она могла ездить со скоростью 29 км / ч, что было настоящим чудом.
Кроме этого, он создал еще несколько вариантов "Виктории". Например, "Вело" - облегченный четырехколесный вариант.
Владельцам евроблях, ввезенных до 31 декабря 2020 года, предлагают новую формулу расчета акциза авто. Зато пошлину начислять не будут.
Такой вариант правил утвердил Комитет по финансовой, налоговой и таможенной политике, сообщается на странице "Доступное авто" в Facebook.
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