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пятница, 22 января 2021 09:45

В Раде предлагают новый способ растаможки евроблях

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В Раде предлагают новый способ растаможки евроблях
Один человек сможет растаможить только одну машину одной категории. Фото: unsplash

Владельцам евроблях, ввезенных до 31 декабря 2020 года, предлагают новую формулу расчета акциза авто. Зато пошлину начислять не будут.

Такой вариант правил утвердил Комитет по финансовой, налоговой и таможенной политике, сообщается на странице "Доступное авто" в Facebook.

Украинцам предлагают в течение 180 дней с момента принятия этого закона оплатить взнос 8,5 тыс. и растаможить машину по новым условиям. Такую же сумму нужно будет уплатить при вывозе автомобиля за пределы Украины.

Отмечается, что 1 человек сможет растаможить только 1 машину 1 категории - легковую, грузовую или прицеп. Ввезенные авто должны соответствовать стандарту "Евро-2" или выше.

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Стоимость растаможки изменится так:

- пошлина - ноль;

- акциз - новая формула, которая учитывает возраст авто, тип топлива и объем двигателя;

- НДС 20% будет начисляться на акциз, а не на стоимость авто.

Документ соответствующего законопроекта еще не разработали.

Работники полиции могут на законном основании изъять автомобиль на еврономерах. Со 2-го нарушения полицейские имеют право забрать автомобиль на штрафплощадку, в частности, с целью изъятия транспортного средства.

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