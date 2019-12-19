Первый рекорд скорости определяли без спидометра

Автор: popmech.ru Первый в истории рекордный автомобиль Jeantaud Duc

19 декабря 1898 официально зарегистрировали первый рекорд скорости наземного транспортного средства. Машиной-рекордсменом стал электромобиль, который создал француз Шарль Жанто. Считают, что именно в этой машине впервые установили круглый руль. До этого использовали обычные рукоятки.

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Во время заезда электромобилем руководил граф Гастон де Шасле-Лаба. В тот период еще не существовало спидометров. Таким образом, хронометристы отмерили дистанцию ​​протяженностью в километр и засекли время, за которое электромобиль ее преодолел. Это составило 57 с. После подсчитали, что скорость машины составляла 63,15 км/ч.

Машина имела электромотор мощностью 36 л.с., который питался от щелочной батареи. Привод осуществлялся на задние колеса, а вес электромобиля составляла 1400 кг.

В июле британский реактивный автомобиль Bloodhound во время испытаний в Южной Африке достиг скорости 1010 км/ч.