Перегрузили тягач на 40 тонн и заплатили штраф около 1 млн грн

Фура перевозила 109 тонн, заплатили почти 1миллион штрафа. Фото: joc.com

"Укртрансбезпека" задержала грузовик общей массой 109,5 тонн. Нарушитель оплатил почти 1 млн грн штрафа за перегрузку.

Работники "Укртрансбезпеки" и полицейские задержали грузовик, перевозивший огромное оборудование на дороге Киев-Одесса.

В разрешении на участие в дорожном движении общий вес автопоезда с грузом должен был составить 69,5 тонн. Но контрольное взвешивание показало рекордный перегруз - 39 950 кг. Общий вес автопоезда составил- 109 450 кг.

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За это нарушение правоохранители составили акт и выписали штраф на сумму 32,274 тыс.евро.

Перевозчик уже оплатил сумму в Государственный бюджет Украины. В гривнах - это 919,199 тыс. грн. Об этом сообщили на 24tv.ua.

В Одесской области зафиксировали новый рекорд Украины по перегрузке. Фура, которая двигалась из Одесской области в Ивано-Франковск, имела вес 202 тонны.