Перегруженные фуры будут выявлять автоматически

Системы обнаружения перегрузки разместили на 52-х площадках. Фото: Pexels

Заработала автоматическая фиксация нарушений габаритно-весового контроля грузовиков.

Первый грузовик уже оштрафовали на максимальную сумму, сообщает Министерство инфраструктуры.

В канун введения автофиксации количество нарушителей снизилась почти втрое по сравнению с летом - до 9%.

Система сейчас работает на 52 площадках. Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем рассказал, что первый штраф сегодня был максимальным.

Грузовик имел 39% превышения допустимой нагрузки на ось.

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С 1 октября установили равную ответственность участников рынка грузоперевозок, усилили ответственность за невыполнение требований инспекторов. Появилась ответственность за отказ или уклонение от прохождения ГВК.

С сегодняшнего дня до 1 мая за пределами населенных пунктов украинские водители обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. Об важном правиле, которое вступило в силу с 1 октября напомнило Министерство внутренних дел в Twitter.