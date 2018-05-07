Педальный "Запорожец" продали за 70 тыс. грн

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Педальный автомобиль "Стрела" 1960-х годов выпуска продали за 77 тыс. грн.

Ретроигрушку изготовили на заводе Запорожсталь, пишет 24tv.ua.

Детский педальный автомобиль золотистого цвета. Его изготовили из черного металла. Имеет интересный дизайн - в констуркции объединили элементы автомобиля и космической ракеты. Конструкторы слегка подняли носовую часть веломобиля. Это придало ему вид взлетающей ракеты. Поэтому модель, кроме "Стрелы", также называли "Ракета".

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Хотя автомобиль не имеет руля, он в хорошем состоянии. Большинство таких игрушек не дожили до наших дней. Оставшиеся в плохом состоянии.

Самый дорогой детский автомобиль выставили на продажу в Великобритании. Его стоимость - около $ 97 тыс. Детское авто - уменьшенная копия спорткара Ferrari Testarossa. Оно предназначено для детей в возрасте от 5 до 9 лет.