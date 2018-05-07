 
Ексклюзивы
1/5
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
Просмотров: 324
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
Просмотров: 2160
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 7965
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1224
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 1377
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 234
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2016
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 7317
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
2 Просмотров: 3348
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 2133
Фото
Все фото
9
11
5
13
20
Педальный &quot;Запорожец&quot; продали за 70 тыс. грн
Педальный "Запорожец" продали за 70 тыс. грн
Выцветший цвет и ржавая фурнитура - на OldCarLand показали уникальный Pontiac Chieftain
Выцветший цвет и ржавая фурнитура - на OldCarLand показали уникальный Pontiac Chieftain
Проехались 70 раз: внедорожники зрелищно раздавили советские машины
Проехались 70 раз: внедорожники зрелищно раздавили советские машины
Показали яркий американский пикап Chevrolet 3100
Показали яркий американский пикап Chevrolet 3100
Элегантный Chevrolet Biscayne привезли на фестиваль OldCarLand
Элегантный Chevrolet Biscayne привезли на фестиваль OldCarLand
Видео
Все видео
Как разбиваются лучшие автомобили для дачи
Как разбиваются лучшие автомобили для дачи
Безумную поездку со скоростью 300 км / ч показали на видео
Безумную поездку со скоростью 300 км / ч показали на видео
Видимость ограничена: подборка аварий, спровоцированных пылевой бурей
Видимость ограничена: подборка аварий, спровоцированных пылевой бурей
"Наперегонки с торнадо": как рекламируют самые быстрые автомобили мира
"Наперегонки с торнадо": как рекламируют самые быстрые автомобили мира
Как проходят краш-тесты автомобили с лучшей обзорностью
Как проходят краш-тесты автомобили с лучшей обзорностью
Интервью
1/5
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 4680
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2016
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4608
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 6138
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 819
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
06 мая 2018
Просмотров: 2610
Дев'яності повертаються
– Прийшла і верещить: "Я тебе закрию!" А я сміюся, бо маю волосату руку – покровителя. Серйозний депутат за мною стоїть, – ...
понедельник, 07 мая 2018 14:54

Педальный "Запорожец" продали за 70 тыс. грн
9

  Комментировать

Фото: violity

Педальный автомобиль "Стрела" 1960-х годов выпуска продали за 77 тыс. грн.

Ретроигрушку изготовили на заводе Запорожсталь, пишет 24tv.ua.

Детский педальный автомобиль золотистого цвета. Его изготовили из черного металла. Имеет интересный дизайн - в констуркции объединили элементы автомобиля и космической ракеты. Конструкторы слегка подняли носовую часть веломобиля. Это придало ему вид взлетающей ракеты. Поэтому модель, кроме "Стрелы", также называли "Ракета".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Детские электромобили Tesla начнут продавать за $499

Хотя автомобиль не имеет руля, он в хорошем состоянии. Большинство таких игрушек не дожили до наших дней. Оставшиеся в плохом состоянии.

Самый дорогой детский автомобиль выставили на продажу в Великобритании. Его стоимость - около $ 97 тыс. Детское авто - уменьшенная копия спорткара Ferrari Testarossa. Оно предназначено для детей в возрасте от 5 до 9 лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Педальный "Запорожец" продали за 70 тыс. грн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Подписали акт о капитуляции

В Королевском театре зрители сидели на нестроганых лавках

Самое читаемое
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
3
 Просмотров: 46694
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
 Просмотров: 31933
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
 Просмотров: 30026
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
7
 Просмотров: 23474
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві 8 Просмотров: 23387
Больше всего комментируют
23
В России задержали более 1000 митингующих. Среди них - малолетние дети
10
Выборы-2019: в Кремле нашли способ победы пророссийского кандидата
9
"Хотели наказать бандеровца" - задержали группу, которая совершила покушение на киборга
8
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
7
От боевика Лусварги отказалось посольство Бразилии
Голосов: 6920
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua