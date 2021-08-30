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понедельник, 30 августа 2021 12:33

Патрульные установили новые камеры на дорогах: адреса

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Патрульные установили новые камеры на дорогах: адреса
На украинских дорогах установили новые камеры. Фото: pixabay.com

С 30 августа на дорогах Украины заработали новые камеры. Приборы TruCAM установили на 10 новых участках.

"Новые участки использования приборов запускаем в Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Харьковской областях. О радарах будут предупреждать дорожные знаки о фото- и видеофиксацию нарушений", - сообщили в патрульной полиции Украины.

Где именно стоят новые камеры:

Донецкая область:

- Краматорск, ул. Левобережная.

Житомирская область:

- 4-9 км автодороги Р-18 Житомир - Попельня - Сквира - Володарка - Ставище.

Запорожская область:

- Запорожье, ул. Скворцова;

- Бердянск, Мелитопольское шоссе.

Ивано-Франковская область:

- 51-55 км автодороги Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга;

- 137-139 км автодороги Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга;

- 113-116 км автодороги Р-24 Татаров - Косов - Коломыя - Каменец-Подольский.

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Кировоградская область:

- Кропивницкий, ул. Вокзальная;

- Кропивницкий, ул. Мурманска.

Харьковская область:

- 519-532 км автодороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский.

Всего на дорогах Украины будет работать 180 приборов TruCAM, измерять будут на 319 участках. Рядом будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

Еще 20 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения заработали 27 августа. Их установили на автомобильных дорогах Полтавской, Львовской, Волынской и Киевской областей и в Запорожье, Мелитополе Запорожской области и Кривом Роге Днепропетровской области.

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Дата
30
августа

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