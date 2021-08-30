Патрульные установили новые камеры на дорогах: адреса

С 30 августа на дорогах Украины заработали новые камеры. Приборы TruCAM установили на 10 новых участках.
"Новые участки использования приборов запускаем в Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Харьковской областях. О радарах будут предупреждать дорожные знаки о фото- и видеофиксацию нарушений", - сообщили в патрульной полиции Украины.
Где именно стоят новые камеры:
Донецкая область:
- Краматорск, ул. Левобережная.
Житомирская область:
- 4-9 км автодороги Р-18 Житомир - Попельня - Сквира - Володарка - Ставище.
Запорожская область:
- Запорожье, ул. Скворцова;
- Бердянск, Мелитопольское шоссе.
Ивано-Франковская область:
- 51-55 км автодороги Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга;
- 137-139 км автодороги Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга;
- 113-116 км автодороги Р-24 Татаров - Косов - Коломыя - Каменец-Подольский.
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Кировоградская область:
- Кропивницкий, ул. Вокзальная;
- Кропивницкий, ул. Мурманска.
Харьковская область:
- 519-532 км автодороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский.
Всего на дорогах Украины будет работать 180 приборов TruCAM, измерять будут на 319 участках. Рядом будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.
Еще 20 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения заработали 27 августа. Их установили на автомобильных дорогах Полтавской, Львовской, Волынской и Киевской областей и в Запорожье, Мелитополе Запорожской области и Кривом Роге Днепропетровской области.
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