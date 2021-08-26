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четверг, 26 августа 2021 19:30

Появятся новые камеры фотофиксации нарушений

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Появятся новые камеры фотофиксации нарушений
Завтра начнут работать 20 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Фото: Pexels

27 августа на автомобильных дорогах Полтавской, Львовской, Волынской и Киевской областей и в Запорожье, Мелитополе Запорожской области и Кривом Роге Днепропетровской области заработают 20 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что камеры заработают:

в Волынской области заработают четыре прибора контроля "КАСКАД" на 82 км + 575 и 95 км + 200 автодороги Н-22 в направлении Луцка, на 129 км + 788 дороги М-19 в направлении Ковеля, а также на 444 км + 971 дороги М-07 в направлении города Любомль. На указанных участках действует ограничение скорости до 50 км/час;

в Полтавской области камера будет работать на участке дороги М-03 на 155 км + 696 в направлении Киева (ограничение до 110 км/час);

во Львовской области пять камер — на 16 км + 153 дороги М-11 на Львов, на 21 км + 671 дороги М-10 на Львов, на 53 км + 580 дороги М-10 на Краковец, на 528 км + 459 дороги М-06 на Луцк и на 3 км + 360 дороги М-10-01 на Рясное-Русское. На этих участках действует ограничение скорости до 50 км/час;

в Киевской области четыре камеры — на 9 км + 784 дороги Р-01 на Киев, на 9 км + 994 дороги Р-01 на Обухов, на 3 км + 441 дороги Р-01 в направлении Киева и на 3 км + 461 дороги Р-01 в направлении Обухова. На этих участках действует ограничение до 50 км/час;

в Запорожье заработают три камеры — на улице Дом Отдыха (поворот в музей) в направлении Преображенского моста; на улице Истомина, 125-А, в направлении Никопольского шоссе; на улице ДнепроГЭС в направлении центра города;

в Мелитополе на проспекте Богдана Хмельницкого, 23, в направлении ул. Седовцев;

в Кривом Рогу на ул. Волгоградской, 11, в направлении ул. Марийской; на ул. Волгоградской, 13, в направлении ул. Медовой. Во всех городах действует ограничение скорости до 50 км/час.

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Сейчас в Украине работают 77 приборов фотофиксации нарушений.

В Киеве в течение 60 дней будут тестировать систему автоматической фотофиксации фактов нарушений правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств. Это будет происходить на улице Бассейной, вблизи Бессарабской площади. Фиксация нарушений будет осуществляться без инспекторов по парковке

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Дата
26
августа

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