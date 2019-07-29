Парковки будут продавать на ProZorro

В Киеве около 600 парковочных площадок. Фото: Depositphotos

КГГА разорвала соглашения о продаже права на предоставление в аренду парковочных площадок столицы. Всего их в городе около 600.

Теперь их продают исключительно через систему электронных продаж ProZorro, пишет в Facebook депутат Киеврады Ольга Белецкая.

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"Заработала в полную силу реформа парковок, которую мы с боем проводили зимой через Киевраду. Только за прошлый месяц объявлено 38 аукционов на продажу прав на обустройство паркомест, а действие всех коррупционных "предварительных договоров" прекращено полностью", - говорится в сообщении.

В Украине владельцев топливных авто будут наказывать за парковку на местах для электрокаров.