От "горбатого" до "ушастого": как рекламировали "Запорожец"

20 июля 1965 на заводе "Коммунар" выпустили 100-тысячный автомобиль "Запорожец".

Этот советский микролитражный автомобиль малого класса пошел в серию с 1960-го. За более чем 30 лет с конвейера сошло 3,5 млн "народных" автомобилей разных моделей.

В народе ЗАЗ-965 называли "горбатым" - за форму кузова. Дизайн скопировали с итальянского FIAT 600. Характерной особенностью дизайна авто были боковые воздухозаборники. Их тут же прозвали "ушами". От других советских машин "Запорожец" отличался расположением двигателя - позади пассажирского салона. Под капотом устанавливали двигатель мощностью 27 л.с. Моторы для ЗАЗ изготовляли на заводе в Мелитополе. "Горбатый" разгонялся до 90 км / ч.

В 60-х "Запорожец" стоил почти 2 тыс. рублей. Тогда как "Москвич" - почти 15 тыс. В 80-е стоимость "горбатого" возросла до 4 тыс. и равнялась двум ежегодным зарплатам советского гражданина.

Gazeta.ua подготовила подборку советской рекламы "Запорожцев".

Фото: pulpsite

Такую рекламу показывали по телевидению:

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3 апреля, 41 год назад с конвейера сошел советский автомобиль "Нива". Сейчас его продают под маркой LADA 4 × 4. Разрабатывал "Ниву" советский автомобильный конструктор Петр Прусов. Машину назвал в честь своих детей Натальи и Ирины и детей первого главного конструктора ВАЗа Владимира Соловьева - Вадима и Андрея.