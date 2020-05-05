Определили топ-5 кроссоверов для бездорожья

Эксперты CNET составили рейтинг пяти лучших кроссоверов для плохих дорог.
Jeep Cherokee Trailhawk
Wrangler - это настоящий джип, название которого стало синонимом целого класса авто. Подвеска Trailhawk готова выдержать любые испытания и зарекомендовала себя как надежная.
Toyota Land Cruiser
Соответствующая модель больше подходит для прямых асфальтовых покрытий. Однако недостаточно быстрый двигатель V8 и высокий крутящий момент лучшие для любых погодных условий на пересеченной местности.
Toyota 4Runner
Подниматься на крутые подъемы машине помогает 4-литровый V6 мощностью 270 л.с. А чтобы уничтожить подвеску этого авто, нужно очень постараться.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авто в опасности: где и когда могут угнать машину
Mercedes-Benz G-Class AMG G63
Автомобиль актуален как для шоссейных дорог, так и не боится покорять бездорожье. Мощности его V8 с турбонаддувом и 557 л.с. более чем достаточно как для разгона на прямой, так и для подъема по песчаным дюнам.
Land Rover Range Rover 2020
Благодаря адаптивным режимам под любую местность и мощному 557-сильному мотору авто с легкостью преодолевает препятствия по бездорожью вроде скал, грязи и даже рек с песчаными дюнами.
В апреле 2020 года в Украине купили и поставили на учет 3,7 тыс. новых легковых авто. Это почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2019-го.
Комментарии