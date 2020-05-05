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вторник, 05 мая 2020 13:07

Определили топ-5 кроссоверов для бездорожья
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Эксперты CNET составили рейтинг пяти лучших кроссоверов для плохих дорог.

Jeep Cherokee Trailhawk

Автор: popmech.ru
  Jeep Cherokee Trailhawk
Jeep Cherokee Trailhawk

Wrangler - это настоящий джип, название которого стало синонимом целого класса авто. Подвеска Trailhawk готова выдержать любые испытания и зарекомендовала себя как надежная.

Toyota Land Cruiser

Соответствующая модель больше подходит для прямых асфальтовых покрытий. Однако недостаточно быстрый двигатель V8 и высокий крутящий момент лучшие для любых погодных условий на пересеченной местности.

Toyota 4Runner

Автор: Car and Driver
  Toyota 4Runner
Toyota 4Runner

Подниматься на крутые подъемы машине помогает 4-литровый V6 мощностью 270 л.с. А чтобы уничтожить подвеску этого авто, нужно очень постараться.

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Mercedes-Benz G-Class AMG G63

Автор: Mfair
  Mercedes-Benz G-Class AMG G63
Mercedes-Benz G-Class AMG G63

Автомобиль актуален как для шоссейных дорог, так и не боится покорять бездорожье. Мощности его V8 с турбонаддувом и 557 л.с. более чем достаточно как для разгона на прямой, так и для подъема по песчаным дюнам.

Land Rover Range Rover 2020

Автор: automoto.ua
  Land Rover Range Rover 2020
Land Rover Range Rover 2020

Благодаря адаптивным режимам под любую местность и мощному 557-сильному мотору авто с легкостью преодолевает препятствия по бездорожью вроде скал, грязи и даже рек с песчаными дюнами.

В апреле 2020 года в Украине купили и поставили на учет 3,7 тыс. новых легковых авто. Это почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

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