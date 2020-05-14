Opel активно тестирует компактный кроссовер Mokka

Компания Opel активно тестирует кроссовер Mokka второго поколения.

Новые фотографии с тест-драйва опубликовали в сети.

Авто все еще покрывает камуфляж, однако общие формы не остаются вне внимания. По сравнению с первым поколением автомобиль изменился очень серьезно. Заметно, что новинка займет место рядом с Crossland X и Grandland X в модельном ряду марки.

Автор: avtodream.org Тестируют новый Опель

Новый Mokka построен на платформе CMP от концерна PSA, что роднит его с автомобилями Peugeot 2008 и DS 3 Crossback. Размер колесной базы – 2555 мм.

Разработчики увеличили жесткость кузова на 30%, при этом маса авто снизилась на 120 кг за счет перехода на новую платформу.

Известно, что модель получит не только бензиновые и дизельные моторы, но еще и версию с электродвигателем. Ее отдача составит 136 л. с. А вот полноприводной версии не будет из-за перехода на новую платформу. Выход автомобиля намечен на конец нынешнего года, а премьерный показ состоится раньше.

Автор: avtodream.org Тестируют новый Опель

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине заметили Mercedes Brabus за 6 млн

Кабинет министров Украины внес изменения в Правила дорожного движения. Благодаря этому такси смогут использовать полосы для маршрутных транспортных средств.