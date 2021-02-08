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понедельник, 08 февраля 2021 12:46

Ограничили въезд автопоездов в столицу

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Ограничили въезд автопоездов в столицу
Ограничили въезд автопоездов в столицу фото: Ukranews

В связи с сильными снегопадами въезд крупногабаритного транспорта в Киев временно ограничили до улучшения погодных условий.

Такое решение позволит минимизировать возникновение осложнений движения на автодорогах и обеспечит беспрепятственную работу снегоуборочной техники, сообщает пресс служба Патрульной полиции Украины.

Водителям крупногабаритного транспорта советуют планировать свои маршруты, учитывая информацию об ограничениях.

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Утром, 8 февраля, Киев сковали пробки и затруднения движения из-за сложных погодных условий. В пробках стоят просп. Победы, Валерия Лобановского, Голосеевский, Степана Бандеры, Героев Сталинграда и Любомира Гузара, Большая кольцевая дорога. Также ул. Богатырская, Семена Скляренко, Елены Телиги, Вадима Гетьмана, Жилянская, Сечевых Стрельцов, Глубочицкая и Николая Гринченко.

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