Ограничили въезд автопоездов в столицу

В связи с сильными снегопадами въезд крупногабаритного транспорта в Киев временно ограничили до улучшения погодных условий.
Такое решение позволит минимизировать возникновение осложнений движения на автодорогах и обеспечит беспрепятственную работу снегоуборочной техники, сообщает пресс служба Патрульной полиции Украины.
Водителям крупногабаритного транспорта советуют планировать свои маршруты, учитывая информацию об ограничениях.
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Утром, 8 февраля, Киев сковали пробки и затруднения движения из-за сложных погодных условий. В пробках стоят просп. Победы, Валерия Лобановского, Голосеевский, Степана Бандеры, Героев Сталинграда и Любомира Гузара, Большая кольцевая дорога. Также ул. Богатырская, Семена Скляренко, Елены Телиги, Вадима Гетьмана, Жилянская, Сечевых Стрельцов, Глубочицкая и Николая Гринченко.
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