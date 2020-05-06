Обжаловать штраф за нарушение ПДД в суде стало сложнее

Большая палата Верховного суда усложнила процедуру обжалования в суде штрафа полиции за нарушение Правил дорожного движения.
Ранее, согласно позиции Верховного суда, за обжалование постановления полиции судебный сбор платить не нужно было, сообщает в Facebook Дорожный адвокат.
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С 18 марта Большая палата изменила правовую позицию. Теперь в случае обжалования постановлений полиции нужно уплатить судебный сбор в размере 420 грн.
Соответствующее постановление вступило в законную силу со дня его принятия и обжалованию не подлежит.
Украинские водители могут проверять и платить штрафы с помощью мобильного приложения.
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