Обжаловать штраф за нарушение ПДД в суде стало сложнее

За подачу иска в суд об отмене штрафа полиции за нарушение ПДД гражданин должен уплатить 420 грн судебного сбора. Фото: unn.com.ua

Большая палата Верховного суда усложнила процедуру обжалования в суде штрафа полиции за нарушение Правил дорожного движения.

Ранее, согласно позиции Верховного суда, за обжалование постановления полиции судебный сбор платить не нужно было, сообщает в Facebook Дорожный адвокат.

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С 18 марта Большая палата изменила правовую позицию. Теперь в случае обжалования постановлений полиции нужно уплатить судебный сбор в размере 420 грн.

Соответствующее постановление вступило в законную силу со дня его принятия и обжалованию не подлежит.

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