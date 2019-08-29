Обновленный Land Rover Defender засветили на съемочной площадке "Джеймса Бонда"

 
Ексклюзивы
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 7020
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 1107
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Просмотров: 1305
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
3 Просмотров: 2556
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Просмотров: 873
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
Просмотров: 1260
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
Просмотров: 1368
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Просмотров: 720
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3 Просмотров: 14824
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
5
3
1
1
3
Новый Volkswagen Passat GTE PHEV сделали автономнее
Новый Volkswagen Passat GTE PHEV сделали автономнее
Harley-Davidson обнародовал копну электровелосипедов
Harley-Davidson обнародовал копну электровелосипедов
Представили новый кроссовер &quot;злого&quot; подбрендов Seat - Cupra
Представили новый кроссовер "злого" подбрендов Seat - Cupra
Показали новые электрические внедорожники Bollinger Motors
Показали новые электрические внедорожники Bollinger Motors
Начались тесты нового поколения Hyundai Tucson
Начались тесты нового поколения Hyundai Tucson
Видео
Все видео
Показали сооружение первой украинской бетонной автодороги
Показали сооружение первой украинской бетонной автодороги
Дом, машина и лодка на одних колесах - показали незвичнайне авто
Дом, машина и лодка на одних колесах - показали незвичнайне авто
Водитель нашел интересный способ протирать окна во время ливня
Водитель нашел интересный способ протирать окна во время ливня
Мост через лиман для трассы Киев-Одесса строят круглосуточно
Мост через лиман для трассы Киев-Одесса строят круглосуточно
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 7002
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6282
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2484
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2655
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 августа 2019
Просмотров: 1053
Морський закон
— Що це за музика? — питає Володя телефоном. — У Світланки день народження, — пояснюю. — Сидимо в ...
четверг, 29 августа 2019 12:25

Обновленный Land Rover Defender засветили на съемочной площадке "Джеймса Бонда"

  Комментировать
Обновленный Land Rover Defender засветили на съемочной площадке &quot;Джеймса Бонда&quot;
Land Rover Defender существенно обновили. Фото: auto.24tv.ua

Новый Land Rover Defender попал в объектив в Британии. Судя по фотографии, Defender существенно обновили.

"Защитник" получил новую платформу MLA, такую ​​же, как у Discovery. Это означает, что Defender будут выпускать как с длинной, так и с короткой базой.

Британский внедорожник предложат с тремя бензиновыми и тремя дизельными агрегатами мощностью от 197 до 395 лошадиных сил. Все двигатели будут работать с восьмиступенчатой ​​АКП. Кроме того, для нового Defender предусмотрена версия P400e, которая обозначает гибридную силовую установку на основе двухлитрового турбомотора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Harley-Davidson обнародовал копну электровелосипедов

LR Defender 2020 получит оригинальные настройки системы полного привода и Антипробуксовочную систему Terrain Response. Также, на машину установят дифференциалы с электронной блокировкой на обоих осях. Между тем, авто будет комплектоваться различными вариантами колес: дорожными, внедорожными и тому подобное. За дополнительную плату будет доступна пневматическая подвеска.

Ориентировочно, цены на новый Defender стартанут от 1,23 млн грн.

По словам очевидцев, у нового Defender есть роль в новом фильме о "Джеймсе Бонде". Об этом сообщили на auto.24tv.ua.

Назвали цену новой Skoda Scala для Украины

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обновленный Land Rover Defender засветили на съемочной площадке "Джеймса Бонда"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
августа

Последний американский концерт The Beatles оказался убыточным

Украинская писательница умерла в "телячьем" вагоне

Пересопницкое Евангелие перевели на староукраинский язык

Золотая эра дирижаблей завершилась катастрофой

Ад среди подсолнухов - 5-я годовщина Иловайской трагедии

Самое читаемое
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
3
 Просмотров: 29551
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня 1 Просмотров: 19892
Назвали фамилии будущих министров и генпрокурора
Назвали фамилии будущих министров и генпрокурора Просмотров: 17011
В Киеве мужчина с перерезанным горлом умолял о помощи
В Киеве мужчина с перерезанным горлом умолял о помощи
5
 Просмотров: 11800
Ребенок позвонил из-под обломков: что происходит на месте обрушения дома в Дрогобыче
Ребенок позвонил из-под обломков: что происходит на месте обрушения дома в Дрогобыче
5
 Просмотров: 10557
Авто
Новый Volkswagen Passat GTE PHEV сделали автономнее
Новый Volkswagen Passat GTE PHEV сделали автономнее
5
 Просмотров: 2025
Назвали цену новой Skoda Scala для Украины
Назвали цену новой Skoda Scala для Украины Просмотров: 1215
Гонщица-рекордсменка погибла, устанавливая новый рекорд
Гонщица-рекордсменка погибла, устанавливая новый рекорд Просмотров: 855
Harley-Davidson обнародовал копну электровелосипедов
Harley-Davidson обнародовал копну электровелосипедов
3
 Просмотров: 1287
В Украине вводят евростандарты строительства дорог
В Украине вводят евростандарты строительства дорог Просмотров: 801
Больше всего комментируют
7
"Борьба против Украины и украинского народа" - нардепа от партии кума Путина поймали на оговорке
6
Зеленскому доверяют 70% украинцев - опрос
5
Генпрокуратура просит снять санкции с соратника Януковича
3
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
3
Обвал дома в Дрогобыче: число погибших увеличилось до 8
Голосов: 12959
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua