Объявили официальное название электрического Mustang

Mustang Mach-E - новый електрокросовер от Ford Фото: Motor1.com

Компания Ford официально подтвердила, что электрический кроссовер Mustang выпустят под маркировкой Mach-E.

Официальная презентация новинки в Европе состоится 18 ноября. В Америке Mustang Mach-E покажут на презентации в Лос-Анджелесе 17 ноября в 18:00, сообщается на странице Ford Europe в Twitter.

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Сейчас о машине практически ничего неизвестно. В тизере автомобиля снялся британский актер Идрис Эльба.

"Вам не нужно быть громким, чтобы наделать много шума. После всего, что могло бы испортить элемент неожиданности", - говорит в рекламном ролике Эльба.

Ford представил электрический спорткар Mustang. Новинка получила двигатель мощностью в 900 л. с.