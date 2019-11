Объявили официальное название электрического Mustang

Компания Ford официально подтвердила, что электрический кроссовер Mustang выпустят под маркировкой Mach-E.

Официальная презентация новинки в Европе состоится 18 ноября. В Америке Mustang Mach-E покажут на презентации в Лос-Анджелесе 17 ноября в 18:00, сообщается на странице Ford Europe в Twitter.

Сейчас о машине практически ничего неизвестно. В тизере автомобиля снялся британский актер Идрис Эльба.

"Вам не нужно быть громким, чтобы наделать много шума. После всего, что могло бы испортить элемент неожиданности", - говорит в рекламном ролике Эльба.

All-Electric Ford Mustang Mach-E 😎

Join us with @IdrisElba for the hotly anticipated reveal 18/11

👉 https://t.co/KFWxSrO6da 🤟 #MustangMachE ^RW pic.twitter.com/MWoRp6xtIJ