Объявили официальное название электрического Mustang

 
Ексклюзивы
1/5
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 774
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 4014
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1809
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 972
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 837
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3609
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 549
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 333
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1188
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2988
Фото
Все фото
9
28
5
5
5
Показали самый быстрый в мире электромобиль
Показали самый быстрый в мире электромобиль
Эксперт объяснил, почему новая Octavia стала премиальным авто
Эксперт объяснил, почему новая Octavia стала премиальным авто
Впервые показали электрический универсал Volkswagen
Впервые показали электрический универсал Volkswagen
Назвали топ-5 лучших новых авто 2020
Назвали топ-5 лучших новых авто 2020
Разработали &quot;деревянный&quot; суперкар
Разработали "деревянный" суперкар
Видео
Все видео
Закрывают новые въезды для грузовиков
Закрывают новые въезды для грузовиков
Объявили официальное название электрического Mustang
Объявили официальное название электрического Mustang
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
Hyundai запускает бесплатное самоходное такси
Hyundai запускает бесплатное самоходное такси
Электрокары соревновались в скорости
Электрокары соревновались в скорости
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 837
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1296
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 972
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3924
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2133
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 ноября 2019
Просмотров: 27
Наші Юрики
Ми з моїм давнім юним другом Юриком бачимося тепер нечасто, бо він осів у Радомишлі й буває в столиці нерегулярними наїздами. Давній юний друг ...
четверг, 14 ноября 2019 17:25

Объявили официальное название электрического Mustang

  Комментировать
Объявили официальное название электрического Mustang
Mustang Mach-E - новый електрокросовер от Ford Фото: Motor1.com

Компания Ford официально подтвердила, что электрический кроссовер Mustang выпустят под маркировкой Mach-E.

Официальная презентация новинки в Европе состоится 18 ноября. В Америке Mustang Mach-E покажут на презентации в Лос-Анджелесе 17 ноября в 18:00, сообщается на странице Ford Europe в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали самый быстрый в мире электромобиль

Сейчас о машине практически ничего неизвестно. В тизере автомобиля снялся британский актер Идрис Эльба.

"Вам не нужно быть громким, чтобы наделать много шума. После всего, что могло бы испортить элемент неожиданности", - говорит в рекламном ролике Эльба.

Ford представил электрический спорткар Mustang. Новинка получила двигатель мощностью в 900 л. с.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Объявили официальное название электрического Mustang». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
ноября

На орбиту вывели первый искусственный спутник Марса

Коммунисту не дали управлять государством

Придумали, как по-новому наказывать преступников

Постановили, что все издания должны быть на украинском языке

Украина начала подготовку к выпуску собственной валюты

От иконы идет сияние:основали монастырь

Журналистка отправилась в кругосветное путешествие

Любви Астрид Линдгрен добивалась лесбиянка

Самое читаемое
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше 1 Просмотров: 36684
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением Просмотров: 17568
Гибель украинцев в Польше: сообщили новые подробности
Гибель украинцев в Польше: сообщили новые подробности Просмотров: 14985
Синоптик рассказала, когда придет холод
Синоптик рассказала, когда придет холод Просмотров: 11682
Появились тарифы на газ в регионах
Появились тарифы на газ в регионах Просмотров: 9549
Авто
Закрывают новые въезды для грузовиков
Закрывают новые въезды для грузовиков
 Просмотров: 108
Представили самое красивое авто 2020-го
Представили самое красивое авто 2020-го Просмотров: 360
Показали самый быстрый в мире электромобиль
Показали самый быстрый в мире электромобиль
9
 Просмотров: 891
Эксперт объяснил, почему новая Octavia стала премиальным авто
Эксперт объяснил, почему новая Octavia стала премиальным авто
28
 Просмотров: 3168
Lexus назвал дату презентации своего первого электромобиля
Lexus назвал дату презентации своего первого электромобиля Просмотров: 117
Больше всего комментируют
15
Выгняли пассажира, сделавшего проводнице замечание за русский язык
4
"Отвернуться от Запада и занять у России $100 млрд". Коломойский шокировал новым заявлением
4
"Мне жаль погибших как со стороны Украины, так и из России" — защитник сборной
3
"Продвигает идею гражданского конфликта на Донбассе" - офицер о заявлениях Сивохо
3
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Голосов: 13610
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua