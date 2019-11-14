Объявили официальное название электрического Mustang

Компания Ford официально подтвердила, что электрический кроссовер Mustang выпустят под маркировкой Mach-E.
Официальная презентация новинки в Европе состоится 18 ноября. В Америке Mustang Mach-E покажут на презентации в Лос-Анджелесе 17 ноября в 18:00, сообщается на странице Ford Europe в Twitter.
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Сейчас о машине практически ничего неизвестно. В тизере автомобиля снялся британский актер Идрис Эльба.
"Вам не нужно быть громким, чтобы наделать много шума. После всего, что могло бы испортить элемент неожиданности", - говорит в рекламном ролике Эльба.
All-Electric Ford Mustang Mach-E 😎— Ford Europe (@FordEu) 14 листопада 2019 р.
Join us with @IdrisElba for the hotly anticipated reveal 18/11
👉 https://t.co/KFWxSrO6da 🤟 #MustangMachE ^RW pic.twitter.com/MWoRp6xtIJ
Ford представил электрический спорткар Mustang. Новинка получила двигатель мощностью в 900 л. с.
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