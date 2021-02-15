  Новый Mitsubishi Outlander рассекретили за день до презентации

В сети появились фотографии нового Mitsubishi Outlander 2021. Внешний вид авто раскрыли за день до его дебюта, 16 февраля.
Новый кроссовер будет кардинально отличаться от прежнего, информирует Autoportal.
Mitsubishi Outlander унаследует стилистику концепт-кара Mitsubishi Engelberg Tourer, представленного в Женевском автосалоне 2019 года.
По предварительной информации, новый кроссовер будет иметь больший размер и иметь в основе новую платформу, разработанную Renault-Nissan. Авто оснастят 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 181 л. с. и гибридной установкой на основе 2,4-литрового ДВС.
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На сайте RST на продажу выставили раритетный канадский автомобиль Bricklin SV-1. Его выпускали с 1974-го по 1976 год. Таких спорткаров выработали менее 2800 экземпляров.
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