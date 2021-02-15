В сети появились фотографии нового Mitsubishi Outlander 2021. Внешний вид авто раскрыли за день до его дебюта, 16 февраля.

Новый кроссовер будет кардинально отличаться от прежнего, информирует Autoportal.

Автор: Autoportal Новый Mitsubishi Outlander рассекретили за день до презентации

Mitsubishi Outlander унаследует стилистику концепт-кара Mitsubishi Engelberg Tourer, представленного в Женевском автосалоне 2019 года.

По предварительной информации, новый кроссовер будет иметь больший размер и иметь в основе новую платформу, разработанную Renault-Nissan. Авто оснастят 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 181 л. с. и гибридной установкой на основе 2,4-литрового ДВС.

Автор: Autoportal Новый Mitsubishi Outlander рассекретили за день до презентации

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Nissan представит новый кроссовер

На сайте RST на продажу выставили раритетный канадский автомобиль Bricklin SV-1. Его выпускали с 1974-го по 1976 год. Таких спорткаров выработали менее 2800 экземпляров.