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суббота, 17 августа 2019 07:25

Новый електрокросовер Chevrolet Menlo представят в сентябре
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Chevrolet Menlo
Фото: itc.ua
Chevrolet Menlo

Опубликовали фото и некоторые характеристики нового электрического кроссовера Chevrolet Menlo.

О том, что на снимках электрокар свидетельствует полностью закрытая радиаторная решетка, окруженная тонкими светодиодными фарами, и люк зарядного порта на переднем крыле со стороны пассажира. У кроссовера плавная линия крыши и легкосплавные колесные диски. Сзади видны тонкие фонари с черной окантовкой и небольшое антоикрыло на крыше.

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Chevrolet Menlo разработан на базе хэтчбека Buick Velite 6 MAV EV специально для китайского рынка. Габаритная длина электрокара - 4665 мм, ширина - 1813 мм, высота - 1513 мм, колесная база - 2660 мм. Известно, что кроссовер оснащен электромотором мощностью более 150 л.с. Информации о тяговых батареях нет. Buick Velite 6 EV оснащен литий-ионным аккумулятором мощностью 35 кВт*ч, что обеспечивает запас хода 301 км.

Премьера нового электрического кроссовера Chevrolet Menlo состоится в сентябре на автосалоне в китайском Чэнду. Об этом сообщили на autoua.net.

На дороге общего пользования в Америке автошпионы увидели электрический автомобиль, похожий на Chevrolet Bolt EV в камуфляже.

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