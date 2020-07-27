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вторник, 28 июля 2020 12:09

Новый электрокар Porsche Taycan покоряет украинцев

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Весной 2020 года украинцы познакомились с Taycan - первым электрокаром Porsche. Премиальное качество, высокие показатели мощности и новые технологии сгенерировали чрезвычайный спрос на спорткар.

  Новый Porsche Taycan предлагает владельцу ускорение от 0 до 100 км за 2.8 cекунд
Новый Porsche Taycan предлагает владельцу ускорение от 0 до 100 км за 2.8 cекунд

Помимо люксового статуса, Taycan предлагает владельцу ускорение от 0 до 100 км за 2.8 cекунды, вместе с запасом хода от 407 до 463 км на 1 заряде зависимо от модификации. Линейка Taycan – это версии 4S, Turbo и Turbo S. Последняя с функцией Launch Control достигает пиковой мощности 761 л.с. Все версии доступны в 10 цветах кузова и 9 цветах салона.

Первые владельцы уже испытали Taycan, впечатлены динамикой и длительным запасом хода. Всего 5 минут зарядки аккумулятора достаточно, чтобы проехать 100 км - при условии заряжания от источника постоянного тока 800 вольт, 270 кВт. От источника тока в 400 вольт, 50 кВт электрокар заряжается от 5% до 80% за 93 минуты.

  Новый Porsche Taycan предлагает владельцу ускорение от 0 до 100 км за 2.8 cекунд
Новый Porsche Taycan предлагает владельцу ускорение от 0 до 100 км за 2.8 cекунд

Процесс заряжания интуитивно понятен: 2 разъема для постоянного и переменного тока, сетевой кабель Mode 3 для зарядки на общественных зарядных станциях без вмонтированного в них кабеля. Разработанный функционал на сайте Porsche проверяет совместимость зарядного устройства с инфраструктурным объектом, помогая понять, какое именно оборудование установить дома.

Чтобы повысить комфорт владельцев Taycan, официальный импортер бренда Porsche - компания "Виннер Импортс Украина, Лтд." - расширяет сеть станций на территории партнерских локаций. Фактически бесплатно*, она устанавливает брендовые зарядные станции под названием "Destination Chargers".

  Новый Porsche Taycan предлагает владельцу ускорение от 0 до 100 км за 2.8 cекунд
Новый Porsche Taycan предлагает владельцу ускорение от 0 до 100 км за 2.8 cекунд

Премиум локации – потенциальные партнеры Porsche в Украине – могут обратиться к бренду с запросом, желая сотрудничать по установке зарядного оборудования на своей территории. Все станции отображаются онлайн в навигационной системе владельцев электрических и гибридных Porsche. Список локаций начинается от загородных комплексов и заканчивается расторанами, яхт-клубами, и т.д. Такие станции уже работают в Киеве в отеле "Opera" и ЖК "Чикаго", ресторанном комплексе "Золотая Форель" в Львовской области, гольф-курорте Superior Golf & Spa Resort в Харькове. От объекта инфраструктуры требуется минимум 2 места для парковки по 2.6 м, оборудование и установку обеспечивает Porsche.

Владельцы электромобилей могут посетить станцию для подзарядки авто и воспользоваться услугами локации. Полюбив место, во второй раз гости приедут за услугами, а не для подзарядки авто. Владельцы Porsche в таких местах заряжаются бесплатно, для других брендов локация устанавливает стоимость по собственному усмотрению.

  Новый Porsche Taycan предлагает владельцу ускорение от 0 до 100 км за 2.8 cекунд
Новый Porsche Taycan предлагает владельцу ускорение от 0 до 100 км за 2.8 cекунд

Партнерский проект по установлению официальных зарядных станций запущен с начала этого года, потенциальные партнеры могут обращаться по адресу [email protected]

*Бесплатное оборудование и установка означают оплату локацией стоимости 100 гривен по договору
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