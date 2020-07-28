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четверг, 30 июля 2020 13:05

Новый BMW X5 M заметили в Украине

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Автор: instagram.com/drive.luxury
  BMW X5 M четвертого поколения
BMW X5 M четвертого поколения

В украинской столице засветился BMW X5 M четвертого поколения.

Сейчас в Киеве находится необычный кроссовер, а топовая версия Competition, сообщает ТопЖыр.

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Кроссовер имеет доработанную ходовую, а также адаптивные амортизаторы и активные стабилизаторы. Тормоза увеличены до 395 мм спереди и 380 мм сзади.

Соответствующая модель получила 4,4-литровый 625-сильный V8 твин-турбо. До 100 км/ч машина разгоняется за 3,8 с. Максимальная скорость составляет 290 км/ч.

В Украине начались продажи электрокара Skoda Vision iV - прошлогоднего прототипа кроссовера.

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