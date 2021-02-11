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четверг, 11 февраля 2021 16:40

Nissan представит новый кроссовер

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18 февраля японская компания Nissan представит кроссовер нового поколения Rogue Sport. В TopElectricSUV показали всю предварительную информацию о новом Rogue Sport/Qashqai и создали несколько возможных виртуальных рисунков.

Размеры кроссовера останутся почти неизменными, а общий профиль также будет похожим, сообщает UaMotors.

Автор: UaMotors
  Nissan представит новый кроссовер
Nissan представит новый кроссовер

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Более острая передняя часть с V-образной решеткой Nissan создаст более динамичный внешний вид. Шпионские фотографии показали это. Автомобиль получит также более массивный передний бампер.

Автор: UaMotors
  Nissan представит новый кроссовер
Nissan представит новый кроссовер

Эти визуализации предлагают очень сдержанный вид задней части, сильно напоминает об исходной модели.

Немецкий автопроизводитель Volkswagen изучает возможности в Китае для запуска производства собственного летающего автомобиля.

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