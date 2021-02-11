18 февраля японская компания Nissan представит кроссовер нового поколения Rogue Sport. В TopElectricSUV показали всю предварительную информацию о новом Rogue Sport/Qashqai и создали несколько возможных виртуальных рисунков.

Размеры кроссовера останутся почти неизменными, а общий профиль также будет похожим, сообщает UaMotors.

Автор: UaMotors Nissan представит новый кроссовер

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Канадский спорткар с дверями "крыло чайки" выставили на продажу

Более острая передняя часть с V-образной решеткой Nissan создаст более динамичный внешний вид. Шпионские фотографии показали это. Автомобиль получит также более массивный передний бампер.

Автор: UaMotors Nissan представит новый кроссовер

Эти визуализации предлагают очень сдержанный вид задней части, сильно напоминает об исходной модели.

Немецкий автопроизводитель Volkswagen изучает возможности в Китае для запуска производства собственного летающего автомобиля.