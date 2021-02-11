  Nissan представит новый кроссовер

18 февраля японская компания Nissan представит кроссовер нового поколения Rogue Sport. В TopElectricSUV показали всю предварительную информацию о новом Rogue Sport/Qashqai и создали несколько возможных виртуальных рисунков.
Размеры кроссовера останутся почти неизменными, а общий профиль также будет похожим, сообщает UaMotors.
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Более острая передняя часть с V-образной решеткой Nissan создаст более динамичный внешний вид. Шпионские фотографии показали это. Автомобиль получит также более массивный передний бампер.
Эти визуализации предлагают очень сдержанный вид задней части, сильно напоминает об исходной модели.
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