Неземные автомобиля: арабский шейх показал коллекцию уникальных машин

В коллекции шейха Хамада бин Хамдан Аль Нахайяна около 400 автомобилей.

Фотографии 5-ти необычных автомобилей арабского шейха из Объединенных Арабских Эмиратов попали в сеть, сообщает AutoTimesNews.

Первый автомобиль - Dhabiyan. Внедорожник имеет 10 колес и создали его на базе военного трактора Oshkosh M1075. Также установили 600-сильный двигатель Caterpillar объемом 15,2 л. Машина единственная в своем роде. Ее длина около 11 м. Вес - 24 т.

Автор: AutoTimesNews Dhabiyan

50-тонный пикап Dodge Power Wagon. В салоне есть 4 комнаты, 4 ванные комнаты и столько же кондиционеров. Двигатель - обычная дизельная "шестерка" мощностью 300 л.с. Колеса транспортное средство получило от перевозчика нефтяных вышек, а дворники - от океанского лайнера. Из-за своих габаритов машина не может проехать по дорогам Абу-Даби.

Автор: AutoTimesNews Dodge Power Wagon

Третья машина - Giant Spider - сконструирована путем сочетания деталей от нескольких моделей. Автомобиль построили на базе Ford F-550. Он имеет корпус от Jeep Wrangler и шины Whitewall. На вращающихся дисках изобразили фигуры-паутины. Двигатель V8 с мощностью 394 л.с.

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Автор: AutoTimesNews Giant Spider

Увеличен в 4 раза армейский джип является одним из лидеров шейха. Автомобиль весит около 4,5 т. В транспортном средстве место водителя расположено в решеткой радиатора.

Автор: AutoTimesNews Увеличенный в четыре раза армейский джип

Последним является двойной Jeep Wrangler. На дорогах общего пользования автомобиль занимает 1,5 полосы.

Автор: AutoTimesNews Двойной Jeep Wrangler

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