Немецкий аэрокосмический центр представил беспилотник для города

Немцы представили новый беспилотник для города. Фото: из открытых источников

Немецкий аэрокосмический центр, DLR, представил свой первый беспилотник UMV People Mover на Франкфуртском автосалоне.

Актуальная модель UMV People Mover - первый, управляемый прототип. Он рассчитан на четырех человек и предназначен, как автономный шаттл для города.

Беспилотник можно привязать к приложению на смартфоне, с помощью которого можно будет вызвать транспорт.

Машина имеет минималистичный дизайн. Внутри расположены четыре кресла и два монитора. На них отображают информацию о времени в пути, маршруте, состоянии транспортного средства.

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Беспилотник ориентируется в пространстве благодаря лидарам (оптическим дальномером, - авт.), радиолокационным датчикам и камерам. Устройства разместили на крыше, в переднем бампере и на специальных панелях.

Беспилотник создали на модульной платформе, размер которой можно изменять и размещать на ней капсулы различной величины и назначения. В DLR есть восемь вариантов беспилотного авто для различных нужд.

Автомобиль планируют выпустить вместо городского транспорта. Об этом сообщили на tsn.ua.

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