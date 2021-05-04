Немецкие механики составили список самых проблемных авто

Наиболее проблемные авто: немецкие инженеры назвали марки. Фото: unsplash

Механики из немецкого автоклуба ADAC составили рейтинг автомобилей, которые чаще всего доставляют технические проблемы владельцам. В основе исследования - статистика по поломкам автомобилей 25 марок в возрасте от трех до 10 лет. Эти поломки произошли за первые месяцы в этом году.

Больше всего ненадежными являются 10-летние Kia Ceed с процентом отказов узлов и агрегатов в 52,7%. В ADAC отмечают, что эти авто до трех лет почти не беспокоят владельцев. Впоследствии постепенно имеют технические проблемы. Из строя выходят чаще всего стартер, бензонасос, электрические цепи и свечи зажигания. Об этом сообщает MMR.

Следующим является Hyundai i20 с процентом неисправностей в 42,2%. Чаще всего ломаются стартер, дверные замки и система зажигания.

Третье место занял Kia Sportage с процентом поломок в 38,6%. Он имеет такие же проблемы, как и Ceed.

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Инженеры ADAC выделили также Smart Forfour (32,8%), Opel Insignia (32,1%), Ford S-Max (30,7%) и Renault Kangoo с 30,1% поломок.

К 2030 году в мире значительно увеличится количество автомобилей, фургонов, грузовиков и автобусов на электричестве. Ожидается, что показатель вырастет с 11 млн до 145 млн. Первый глобальный отчет Международного энергетического агентства об электромобилях показал, что продажи в первом квартале 2021 года стали в 2,5 раза выше, чем в прошлом году.