К 2030 году количество электромобилей в мире значительно возрастет

В мире увеличится количество электромобилей фото: avtomir.ua

К 2030 году в мире значительно увеличится количество автомобилей, фургонов, грузовиков и автобусов на электричестве. Ожидается, что показатель вырастет с 11 млн до 145 млн.

Первый глобальный отчет Международного энергетического агентства об электромобилях показал, что продажи в первом квартале 2021 года стали в 2,5 раза выше, чем в прошлом году, сообщает Processer.media.

Во всем мире в прошлом году зарегистрировали рекордные 3 млн новых электромобилей. Также аналитики насчитали около 1 млн электрических фургонов, грузовиков и автобусов.

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Согласно существующей в мире климатической политики, электромобили могут устранить потребность в более 2 млн баррелей в день дизельного топлива и бензина до 2030 года. Это поможет сэкономить 120 млн тонн углекислого газа.

Комиссия по ценным бумагам США начала расследование первоапрельской шутки компании Volkswagen. Это может привести к штрафам для американского подразделения концерна. Volkswagen в шутку переименовал себя как Voltswagen в честь изобретателя Алессандро Вольта и единицы измерения напряжения электрического тока.